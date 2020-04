Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, si Koordinator kryesor i Shtabeve të krizave të njësive të vetëqeverisjes lokale për mbrojtje nga COVID-19, së bashku me Zëvendësministrin e Shëndetësisë, Armend Asllani dhe Drejtorin e Institutit për Shëndet Publik, Shaban Memeti sot do ti vizitojë zonat e komunës së Likovës dhe rrethinën, pas së cilës do të ketë edhe deklarata.