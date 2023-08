Ishte e qartë se do të arrinim në këtë pozicion, të gjithë e paralajmëruam, do të thosha gjithë opinioni, por mbi të gjitha qytetarët me ato protesta të vitit të kaluar, kur i thamë Kovaçevskit të mos nënshkruajë për të cilën i gjithë populli është kundër dhe për. për të cilën ai ka nevojë për ndihmë. Nuk mund të nënshkruash diçka dhe të presësh që dikush tjetër ta pranojë pa u konsultuar me të, thotë analisti politik Vladimir Bozhinovski për “Tema e ditës” në ditarin e Sitelit.

Lidhur me vizitën e Gabriel Escobar, zëvendësndihmës Sekretar i Shtetit të SHBA-së, Bozhinovski thotë se u përfol se po vjen për ta zgjidhur situatën dhe opozita do të nënshkruajë, por realiteti është të shihet nëse ka mundësi apo mënyrë. jashtë kësaj situate aktuale.

SHBA-të janë gjithmonë këtu kur Maqedonia ka nevojë për ndihmë dhe Escobar vjen për të parë nëse ka mundësi për të dalë nga ky pozicion aktual. Nuk ka ardhur se do t’i përdredhte krahun dikujt, të bindte apo të pranonte menjëherë opozitën. Tani ka një opsion që opozita ta pranojë, gjë që është e pabesueshme, kështu që opsioni i dytë është që të ketë zgjedhje, që është opsioni më i mundshëm nëse duam një dalje, dhe opsioni i tretë është të mos ndryshojmë asgjë. Opsioni i dytë për zgjedhje të parakohshme ka më shumë shanse, sepse qeveria e ka humbur legjitimitetin për të marrë vendime të mëdha, tha Bozhinovski.

Ai theksoi se nëse doni një vendim madhor duhet të keni legjitimitet për të, dhe ne pamë qytetarët që mendojnë për këtë çështje, për një muaj ka pasur protesta ku janë mbledhur mijëra njerëz dhe i kanë thënë Kovaçevskit të mos nënshkruajë.

Kur u hap seanca për ndryshimet në kushtetutë, nuk pati protesta sepse qytetarët ishin të sigurt, VMRO-DPMNE ka një vit që përsërit se nuk do të lejojë ndryshime të kushtetutës dhe kjo u pa, theksoi Bozhinovski.

Ai ka theksuar se partitë nuk e kanë paraqitur këtë çështje para qytetarëve në zgjedhje, andaj duhet të ketë zgjedhje që secili të dalë me mendimin e vet.

Ajo çështje duhet të hapet dhe të prezantohet para qytetarëve. Si planifikojmë ta kapërcejmë këtë problem? Qytetarët janë të ngopur. Po humbasim në një milion fronte të ndryshme, kemi një fatkeqësi, nuk kemi tekste, rritja e ekonomisë në vitet e fundit është më e keqja në rajon, inflacioni, tha ai.

Në të njëjtën kohë, Bozhinovski theksoi se deputet i opozitës nuk mund të bindet që të votojë për amendamentet kushtetuese.