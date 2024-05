Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunski mbrëmë theksoi në një intervistë për TV Alsat se të shtunën pritet të fillojnë bisedimet me koalicionin shqiptar VLEN për bashkëpunim të mundshëm rreth formimit të Qeverisë së ardhshme.

Mucunski theksoi se nuk pret që marrëveshje të arrihet menjëherë, edhe pse marrëveshja, siç tha ai, është e sigurt “nëse ka mirëbesim, pritje realiste dhe fokus në politika në interes të qytetarëve”.

Sipas tij, me VLEN ende nuk është diskutuar për çështje dhe kërkesa konkrete lidhur me pjesëmarrjen e tyre të mundshme në përbërjen e ardhshme të Qeverisë.

“Bisedimet do të fillojnë nesër. Natyrisht, kam besim se një gjuhë e përbashkët nuk do të arrihet menjëherë në takimin e parë. Do të prezantohen qëndrimet e të dyja palëve, do të shohim se cilat do të jenë këndvështrimet, por nëse kemi mirëbesim reciprok, nëse jemi realistë në pritshmëritë dhe nëse jemi të fokusuar në krijimin e politikave në interes të qytetarëve për të rikthyer shpresë në këtë vend të pashpresë, pashpresa që ishte, do të thosha, simboli kryesor i shtatë viteve të fundit të qeverisjes së LSDM-së dhe BDI-së, atëherë do të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Është optimiste të thuhet se nesër do t’ia dalim, por besoj se shpejt do të gjejmë një plan konkret”, theksoi mbrëmë për Alsat,Timço Mucunski.