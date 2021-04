Siç shkruan Blumerang, me këtë rritëm të vaksinimit, Maqedonia do të fitojë imunitet kolektiv në 10 vitet e ardhshme.

“Në Maqedoni, sipas të dhënave më të reja, mesatarisht jepen 651 doza në ditë. Me këtë ritëm, nevojiten edhe 10 vite të tjera për t’u imunizuar 75% i popullatës”, shkruan Blumerang.

Për dallim nga Maqedonia, në Shqipëri do të nevojiten vetëm nëntë muaj për ta t’u imunizuar 75% i popullatës, ndërsa Bullgaria me 9.215 doza në ditë imunitetin kolektiv do të merr për tre vite.

Serbia nga vendet e rajoni është me mesataren më të mirë ose 62.857 doza në ditë, që do të thotë se katër muaj ata do të kenë imunizuar 75% të popullatës.

Ndryshe, vaksinimi masiv siç e quan Filipçe në Maqedoni filloi para dy ditëve dhe sipas paralajmërimeve, në “Boris Trajkovski” mesatarisht do të vaksinohen rreth 300 persona ose 3.000 persona në ditë.