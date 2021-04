Afera “Mafia” , po e dëshmon pafuqinë e shtetit të së drejtës, i cili është i pushtuar, i shkelur dhe i mbështjellë nga një regjim hibrid. Shteti është një logjistikë e kriminelëve, mafiozëve dhe karteleve të drogës të kalibrit ballkanik dhe evropian. Kjo në konferencën e sotme për shtyp, ku ai prezantoi emra të rinj kriminalë të cilëve Ministria e Brendshme e Maqedonisë u dha ​​pasaporta me identitete të rremë, u theksua nga Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Aleksandar Nikolloski.

Nuk ka asnjë qytetar që beson në përrallën që një bos mafie ka marrë pasaportë legale me identitet të vjedhur ose të rremë nga punonjës të thjeshtë ne MPB.

Një krim i tillë është i mundur të paktën me dijeninë e eprorit i cili është emëruar drejtpërdrejt nga Oliver Spasovski. Qëllimi është që peshqit e vegjël të përgjigjen që të mëdhenjtë të shpëtohen, por kjo pjesë është e parë.

Mjafton të hapni raportimet e mediave nga viti 2018, 2019, 2020, 2021 për të parë se si të gjitha mediat ballkanike kanë raportuar për këto raste. Si është e mundur që dikush të vuajë dënim me burg në një vend fqinj për një pasaportë maqedonase identiteti i së cilës është ndryshuar me “amin” të qeverisë, dhe në Maqedoni nuk ka asnjë reagim. Sipas qeverisë, hetimi është hapur në shkurt të vitit 2019, kështu që pyetja logjike është se si është e mundur që një vit më vonë, më 29 janar 2020, një vrasës malazez u fotografua për pasaportë maqedonase dhe shkoi në Ukrainë për të vrarë, ku ai u kap me pasaportë maqedonase? pyet Nikolloski

Ai zbulon se tek VMRO DPMNE-ja kanë aritur dokumente të reja për pasaporta të strukturave kriminale për të cilat sot do doja të flisja dhe ta informoj publikun .

Bëj pyetje publike, a i është dhënë nga MPB-ja pasaportë udhëheqësit të një karteli të njohur droge nga Shqipëria?

MPB-ja në procedurë të rregullt më 17.07.2019 i ka lëshuar pasaportë maqedonase me numër C1265083 edhe kreut të klanit të drogës nga Shqipëria, Florjan Musaj me një identitet të huazuar si Naum Filo i lindur më 22.01.1986. I bëj thirrje mediave të hetojnë në detaje se kush është ky njeri dhe çfarë përfaqëson.Vetëm disa informacione. Musaj u bë i njohur në 2018 kur ndaj narko kartelit të tij në aksion ndërkombetar me bashkëpunim ndërmjet shërbimeve policore të Gjermanisë, Italisë, Hollandës dhe Shqipërisë u ybuluan 91 kilogramë kokainë me vlerë 20 milion euro dhe një strukturë e madhe trafikantësh në këto shtete. Tha Nikolloski

Sipas informacionit që morëm pasi mori pasaportën maqedonase në 2019, Musaj ka udhëtuar pa probleme nëpër disa vende evropiane për të arritur në Amerikën e Jugut në tetor 2019. Musaj, duke përdorur pasaportën maqedonase me identitet të huazuar me emër Naum Filo, me shumë gjasa ka udhëtuar nëpër disa shtete në Evropë dhe Amerikën e Jugut.

Indicjen e dytë që kemi, është se pasaportë maqedonase posedon edhe Stefan Xhukiq i cili dyshohet se ka tentuar të vrasë një nga udhëheqësit e të ashtuquajturit Klani Kavak, tentativa për vrasje ndodhi në Kiev të Ukrainës dhe emri është Radoje Zvicer. Stefan Gjukiq kishte një pasaportë maqedonase me emrin Gergji Kace. Kështu që një njeri të cilin mediat e quajnë vrasës me pagesë i klanit Kavak kishte një pasaportë maqedonase të lëshuar nga Ministria e Brendshme. Zbuloi Nikolloski

Pyetja e vërtetë është pse këto pasaporta, disa të lëshuara në vitin 2017, ishinë të heshtur nga qeveria deri në hapjen e çështjes “Mafia” nga VMRO-DPMNE?