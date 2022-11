“Optimizimi i rrjetit të shkollave në arsimin fillor dhe krijimi i formulave të reja për financimin e arsimit fillor dhe të mesëm janë ndër komponentët kryesorë të planit për reformimin e sistemit arsimor kombëtar dhe aktualisht po punohet për to së bashku me Bankën Botërore dhe UNICEF. Qëllimi është shfrytëzimi më i mirë i burimeve në dispozicion, arritja e efikasitetit më të madh dhe cilësisë më të lartë të sistemit arsimor”.

Këtë e theksoi ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri në debatin e sotëm kushtuar arsimit, i cili u zhvillua në qeveri, ku përveç disa ministrave dhe kryetarëve të komunave, mori pjesë edhe drejtori rajonal i UNICEF-it për Evropë dhe Azinë Qendrore, Afshan Khan, së bashku me përfaqësuesen e përhershme të kësaj organizate në vend, Patricia Di Giovanni.

Shaqiri theksoi se paratë nga buxheti i shtetit që ndahen për arsimin po rriten vazhdimisht nga viti në vit dhe kjo është për t’u përshëndetur, sepse, siç tha ai, me këtë tregohet përkushtim për zhvillimin e sektorit, për përshtatjen e tij me ndryshimet globale, proceset dhe standardet, por është e nevojshme që ato mjete të ndahen më mirë.

“Në vend kemi 347 shkolla fillore komunale, ose nëse i shtojmë objektet rajonale janë gjithsej 975. Por, në shumicën prej tyre kemi rënie të numrit të nxënësve vite më parë dhe ndaj kësaj nuk ka pasur përgjigje në mënyrë adekuate dhe sistematike. Përkundrazi, të gjitha shkollat ​​vazhdojnë të punojnë, madje në disa vende është shtuar numri i mësuesve. Kemi raport nxënës-shkollë-mësues që tregon se ka hapësirë ​​të konsiderueshme për përdorim më efikas të burimeve. Për këtë kemi nevojë për optimizim të rrjetit të shkollave”, tha Shaqiri.

Ministri theksoi se optimizimi nuk do të thotë mbyllja e shkollave dhe largimi i mësuesve nga puna.

“Kur shkolla nuk funksionon për shkak të uljes së lindshmërisë ose migrimit, së bashku me popullsinë e vendit, objekti do t’i gjendet një qëllim tjetër. Do të sigurohet që fëmijët nga klasa e parë deri në të tretën të kenë klasa në vendbanimin e tyre, kurse për fëmijët nga klasa e katërt deri në klasën e nëntë, nëse ka nevojë të udhëtojnë në shkollën më të afërt qendrore, kushte të përshtatshme dhe të sigurohen mjete financiare për transport”, theksoi ministri Shaqiri.