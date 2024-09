Presidenti Bajram Begaj priti sot me ceremoni zyrtare presidentin e shtetit të Izraelit, Isaac Herzog, i cili ndodhet në vizitë zyrtare në Tiranë. Herzog u prit me nderime shtetërore, ndërsa u luajtën dhe himnet e dy vendeve. Presidenti izraelit Isaac Herzog pritet të ketë takim edhe me kryeministrin Edi Rama.