Maqedoni

Qeveria miratoi Dekretin për zgjedhjet, ja çka u vendos

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 64-të miratoi Dekret me fuqi ligji për plotësimin e Dekretit për çështje që lidhen me procesin zgjedhor i cili obligon Ministrinë e Brendshme në afat prej një ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij dekreti me fuqi...