Kryeministri Zoran Zaev tha se nëse përgatitjet përfundojnë deri në fund të vitit, autostrada nga Shkupi në kufirin me Kosovën mund të jetë gati për 2.5 vjet.

“Nëse i përfundojmë të gjitha përgatitjet, autostrada nga Shkupi në Bllacë në kufi me Kosovën do të fillojë të ndërtohet në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm dhe shpresojmë të përfundojë për 2.5 vjet,” tha Kryeministri Zoran Zaev pas takimit me homologun e tij të Kosovës Abdullah Hoti në Shkup.

Zaev tha se ndërtimi i autostradës është në interes të Maqedonisë, sepse Kosova është një nga partnerët tanë më të mëdhenj tregtarë.

Kryeministri i Kosovës tha se në takim ata ranë dakord të vazhdojnë me projekte që janë në interesin ekonomik të të dy vendeve, siç është futja e kontrollit të përbashkët kufitar që duhet të kalohet me vetëm një ndalesë, dhe përgatitja e një studimi të fizibilitetit për ndërtimin e një autostrade nga Tetova në Prizren.