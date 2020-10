Maqedoni

Autostrada nga Shkupi në Kosovë do realizohet për dy vite e gjysmë

Kryeministri Zoran Zaev tha se nëse përgatitjet përfundojnë deri në fund të vitit, autostrada nga Shkupi në kufirin me Kosovën mund të jetë gati për 2.5 vjet. “Nëse i përfundojmë të gjitha përgatitjet, autostrada nga Shkupi në Bllacë në kufi me Kosovën do të fillojë të ndërtohet...