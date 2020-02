Partia Aleanca për Shqiptarët kërkon që ti merr komisionerët e Lëvizjes Besa dhe kjo fill pasi kjo e fundit vendosi të jetë pjesë e koalicionit me LSDM-në , por partia shqiptare e opozitës nuk tregon se ajo ka një koalicion me parti e cila është në qeveri informon Tetova sot.

Mirëpo Neni 2 pika 10 përcakton se opozita përbëhet nga partitë politike të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë fituar numër më të madh të votave dhe ato janë VMRO-DPMNE dhe Lëvizja Besa .

Në anën tjetër vetë Aleanca për Shqiptarët e ka pranuar se Lëvizja Besa ka qenë partia më e madhe opozitare në zgjedhjet e fundit Parlamentare .

Edhe Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Oliver Derkoski, lidhur me këtë cështje në një emision debativ “Studio e Hapur” tha se nëse Lëvizja BESA vendos të koalicionojë me LSDM-në, atëherë të gjitha të drejtat si parti e dytë opozitare nga zgjedhjet e kaluara do t’i takojnë Aleancës për Shqiptarët.

Mirëpo në vijë të kësaj Anëtari i KSHZsë, Enver Salihi përmes një deklarate e sqaroi opinionin lidhur me deklaratën e kryetarit të KSHZsë, Derkovski.

Ja sqarimi i plotë i Salihit:

“Përshkak të interesimit të madh të opinionit kisha dashur që publikisht të prononcohem lidhur me deklaratat që i dha kryetari I KSHZ për një TV të caktuar mendoj se janë ta pasakta dhe të bazuara në mendim personal dhe nuk janë qëndrim oficial i KSHZ-së që vepron si organ kolektiv.

Pët t’i sqaruar gjitha dilemat po ua citoj dispozitat ligjore nga Kodi Zgjedhor me zbërthimin e se cilave edhe laiku më i madh do ti ketë të qarta këto dilema.

