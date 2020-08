Arrestohet një 21-vjeçar nga Shkupi

Dje pasdite, një djalë nga Shkupi u arrestua nga policia sepse kishte urdhër arest për vuajtjen e dënimit për pesë vjet burg.

“Më 26.08.2020 në orën 12:30 nga punonjësit e policisë nga Njësia e Punëve të Brendshme Kisella Voda në SPB-Shkup në rrugën “Vladimir Nazor”, E.B. (21) nga Shkupi u arrestua sepse u kërkua me urdhër për vuajtja e dënimit me burg prej pesë vjet me urdhër të Gjykatës Themelore Penale Shkup për kryerjen e veprës penale “grabitje”. Ai u dërgua në burgun e Idrizovës”, thonë nga MPB.