Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, njëherazi edhe Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë, Arben Taravari ka paralajmëruar se kreu i BDI-së Ali Ahmeti do të jep llogari para drejtësisë.

Këtë ai e tha mes rreshtash, përmes një shkrimi në profilin e tij zyrtar në Facebook.

“I arratisuri thotë se e ka bërë çdo gjë me miratimin e “shefit”. Ka ardhur koha që “shefi” të japi llogari para drejtësisë!” ka shkruar Taravari, duke i ndërlidhur ngjarjen me ikjen e ish zëvendëskryeministrit Artan Grubit, pasi ndaj tij u lëshua fletarrest, për dyshime për keqpërdorime me buxhetin e shtetit, përmes Llotarisë Shtetërore.