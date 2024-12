Ndër temat e shumta për të cilat sonte foli nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, ishte edhe TEC Manastir, krimet në TEC Oslomej dhe skandalet që ndodhën në kohën e qeverisjes së LSDM-së dhe BDI-së.

Nikolloski fillimisht iu referua Vasko Kovaçevskit dhe thotë se do të duhet të kthehet.

Dhe ai, si Grubi, nuk ka ku të ikë. Asadit nuk i takon të marrë azil politik, filloi Nikolloski.

Pastaj kujtoi krimet që i kishte bashkuar derisa VMRO-DPMNE ishte në opozitë.

Pres që të hapen edhe raste të tjera për TEC Manastir. Unë kam folur publikisht për këtë rast dhe për raste të tjera që pres të hapen. Ky rast me aditivë nuk është unik, është një abuzim klasik. Unë kam qenë ai që i kam nxjerrë shtëpitë në Negotinë njërit prej të dyshuarve dhe familjes së tij gjatë fushatës. Pres që në të ardhmen të hapen edhe raste të tjera që VMRO-DPMNE i ka paraqitur në opozitë. Si një kompani mori tenderë për miniera, pastaj mori një tjetër tender identik fjalë për fjalë vezë mbi vezë ishin tenderët. Pra, si i ka marrë të njëjtat sondazhe në të dy tenderat. Si kompani, kjo është gjithçka që fitoi në një ankand elektronik? Si nuk ka aplikuar askush tjetër dhe i konstaton këto të palogjikshme?

Nikoloski thotë se tani organet e rendit janë në lëvizje.

Nga menaxhmenti i ri i ELEM-it pamë se me qeverisjen e kaluar çmimi i prodhimit të energjisë elektrike pothuajse u dyfishua. Subvencionet duhet të paguhen nga Buxheti që të mos e ndjejnë qytetarët, por fatkeqësisht e ndjen ekonomia. Këto raste duhet të shqyrtohen nga prokuroria, policia financiare, organet ligjzbatuese. Paratë duhet të kthehen. Ne mbetemi të përkushtuar për këtë. Në mesin e qytetarëve ka pasur komente “a do të vendoset drejtësia”, sigurisht që drejtësia do të vendoset. Tani pres që gjyqësori të përgjigjet në përputhje me rrethanat. I gjithë fokusi i publikut është aty, për të qenë në lartësinë e detyrës, përfundon Aleksandar Nikolloski.