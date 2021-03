Mbrëmë rreth orës 22:00 ka ndodhur një aksident trafiku në rrugën Shkup-Bllacë në afërsi të Stenkovecit, me ç’rast janë përplasur dy makina njëra me targa të Shkupit dhe tjetra me targa të huaja. Për pasoj kanë mbetur të lënduar 6 persona.

Alsat mëson se në aksident janë përfshi një veturë e tipit “Mercedes” me targa të Shqipërisë dhe vetura “Mazda” me targa të Shkupit.

Përplasja ka ndodhur në momentin kur automjeti Mazda me targa të Shkupit i ka prerë rrugën me qëllim që të hyjë në pompën e benzinës Mercedesit me targa të Shqipërisë që vinte në drejtim të Shkupit.

Sipas dëshmitarëve shkak i aksidentit është mungesa e dukshmërisë së vijave.