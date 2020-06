Maqedoni

Filipçe: Protokolli për zgjedhje do të finalizohet në tre ditët e ardhshme

Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, mbrëmë për TV21 ka folur në lidhje me zgjedhjet e parakohshme kuvendare, që janë caktuar për më 15 korrik. Filipçe tha se votimi fillimisht do të bëhet nga personat e infektuar me COVID-19, ata që janë në izolim, ndërsa më pas ata me sëmundje...