Mickoski në Gjorçe Petrov: Gjithsecili që ka gabuar para ligjeve dhe Kushtetutës do të përndiqet penalisht

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski sonte nga Gjorçe Petrovi porositi se pas 15 korrikut do t’u jepet fund kriminelëve dhe do të sillen shumë projekte të cilat do të jenë të dobishme për qytetarët. “Për pushtetin, kolltukët prej lëkure, tepihët e trashë, limuzinat e gjata...