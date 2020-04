Qeveria ka vendosur të rrisë akcizën për derivatet e naftës për tre denarë, mëson Alsat. Vendimi vjen me kërkesë të Odës Ekonomike me qëllim që të parandalohen abuzimet me vajin ekstra të lehtë, i cili përdoret si lëndë djegëse në vend të karburantit.

Komuniteti i biznesit ka kundërshtuar tash e sa kohë propozimin, duke thënë se jemi i vetmi vend në botë që ngriti detyrimet e akcizës për të tejkaluar krizën ekonomike nga virusi korona