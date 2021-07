Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, (BDI), Ali Ahmeti sot (e premte, 30.07.2021) i shoqëruar nga ministra, deputet si dhe funskionarë tjerë, do të marrë pjesë në inaugurimin e “Sheshit të dëshmorëve” në fshatin Mateç të komunës së Likovës. Manifestimi do të mbahet në qendër të fshatit Matec me fillim në ora 20.30 minuta.