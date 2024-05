VMRO-DPMNE, përmes një komunikate drejtuar informacioneve të BDI-së se vendi po kërcënohet nga destabiliteti nëse nuk janë pjesë e shumicës qeverisëse, ka thënë se përpjekja e BDI-së për t’u paraqitur si mbrojtës të të drejtave të shqiptarëve nuk është gjë tjetër veçse një fasadë për të kapur pushtetin me çdo kusht

Partia hodhi poshtë me ashpërsi akuzat e pabaza dhe taktikat frikësuese të përdorura nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në të njëjtën kohë thonë se populli maqedonas është deklaruar drejtpërdrejt në zgjedhje përmes procesit demokratik dhe çdo përpjekje për të.

“Përvoja e tyre flet shumë për qëllimet e tyre të vërteta. VMRO-DPMNE, së bashku me koalicionin e shqiptarëve të Maqedonisë VLEN, qëndron për drejtësi, transparencë dhe përfaqësim real për të gjithë qytetarët e Maqedonisë”, thuhet në njoftimin e VMRO-DPMNE-së.

Nga atje thonë se këto informacione të supozuara nga BDI, të cilat promovojnë taktika apo kërcënime përçarëse, nuk do t’i lëkundin ata, por përkundrazi, do të vazhdojnë me fokusin e tyre në mbështetjen e sundimit të ligjit, promovimin e unitetit dhe avancimin e interesave të të gjithëve qytetarë, pavarësisht nga përkatësia etnike.

“I bëjmë thirrje BDI-së që të angazhohet në mënyrë konstruktive në proceset demokratike në vend që të përdorë taktikat e frikës dhe manipulimit. E ardhmja e Maqedonisë qëndron në bashkim, jo ​​në ndarje”, thonë nga VMRO-DPMNE.