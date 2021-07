Komiteti i Trashëgimisë Botërore për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën në OKB do të vendosë sot nëse Ohri do të vendoset në Listën e Trashëgimisë Botërore Kulturore dhe Natyrore në rrezik.

Përndryshe, Maqedonia pret të marrë edhe dy vjet shtesë për të zbatuar rekomandimet e UNESCO-s.

Kryeministri Zaev nga Ohri tha se ishte i kënaqur me atë që ishte arritur, por tha se cilido qoftë vendimi, ai do të respektohet.

I pyetur nëse ai e nxiti shtetin të merrte kohë shtesë për rekomandimet, Zaev është i prerë se kjo vendoset nga ekspertë dhe jo nga politikanë.

“Kjo nuk ka të bëjë me politikë, por me ekspertë të jashtëzakonshëm, profesionistë, me një ndikim dominues mbi përfaqësuesit e vendeve nordike. Norvegjia, për shembull, po udhëheq të gjithë këtë projekt dhe është më i zëshmi, por Kryeministri Zaev nuk mund ta thërrasë Kryeministrin e Norvegjisë. Nuk funksionon në atë mënyrë. Nuk është e drejtë që bota të kujdeset për Ohrin, është e drejtë që ne, në shtëpi, të kujdesemi për Ohrin. Dhe ne do të kemi sukses në atë”, tha Zoran Zaev.