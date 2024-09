Një nga prioritetet kryesore të Presidencës hungareze të Këshillit të BE-së është të zhvillojë një politikë të balancuar dhe të besueshme zgjerimi të bazuar në merita dhe t’i japë shtysë të re procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke pranuar se Bashkimi nuk është kompletuar pa aderimin e tyre, tha ministri i Çështjeve Evropiane të Hungarisë, Janosh Boka.

Ne presim të arrijmë përparim të dukshëm në anëtarësimin e këtyre vendeve kandidate në BE, duke thelluar bashkëpunimin përmes Samitit të ardhshëm BE-Ballkani Perëndimor dhe Komunitetit Politik Evropian, shtoi Boka pas seancës së djeshme të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian (GAC). .

Tema kryesore e mbledhjes së GAC, në të cilën mori pjesë edhe ministri i Çështjeve Evropiane Orhan Murtezani, ishte Raporti i Komisionit Evropian për Sundimin e Ligjit për vitin 2024, me të cilin këtë vit, përveç vendeve anëtare të BE-së, Katër vendet e Ballkanit Perëndimor u përfshinë për herë të parë në procesin e anëtarësimit – Maqedonia, Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi.

Sundimi i ligjit ka një rol qendror në procesin e zgjerimit si kusht themelor për anëtarësimin në BE. Këtë vit, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia, si vendet kandidate më të avancuara në procesin e anëtarësimit dhe për nga niveli i gatishmërisë për sundimin e ligjit, janë përfshirë në raportin e Komisionit për Sundimin e Ligjit për herën e parë, sipas njoftimit nga seanca e KQV-së.

Në debatin, i cili mbuloi katër fusha që lidhen me sundimin e ligjit: sistemin e drejtësisë, kornizën kundër korrupsionit, pluralizmin dhe lirinë e medias dhe çështje të tjera institucionale që lidhen me mekanizmat e kontrollit, ministrat përshëndetën progresin e mirë të përgjithshëm në përmbushjen e rekomandimeve të Komisionit. dhe përfshirjen e vendeve kandidate në raportin e këtij viti.

Ministrat mirëpritën reformat gjithëpërfshirëse të zbatuara ose të iniciuara nga katër vendet kandidate për të forcuar sundimin e ligjit dhe i inkurajuan ata të vazhdojnë përpjekjet e tyre për reforma ndërsa përgatiten për anëtarësimin në BE. Diskutimi u fokusua vetëm në tendencat e përgjithshme për shtetin e së drejtës dhe nuk u nxorën përfundime zyrtare pas debatit. Diskutimet mbi sundimin e ligjit në vendet kandidate individuale do të vazhdojnë të zhvillohen në kuadër të procesit të zgjerimit, thuhet në deklaratë.

Krahas situatës në katër vendet kandidate për anëtarësim nga Ballkani Perëndimor, ministrat për çështje evropiane të vendeve anëtare të BE-së, në kuadër të dialogut vjetor të Këshillit për Sundimin e Ligjit, diskutuan edhe për situatën e përgjithshme lidhur me sundimi i ligjit në Union, bazuar në Raportin e Komisionit. Pjesëmarrësit në takimin e GAC vlerësuan gjithashtu se është e rëndësishme të vazhdohet dialogu me respekt të plotë të parimeve të objektivitetit, mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë të të gjitha vendeve anëtare të BE-së.

Për më tepër, Presidenca aktuale hungareze e Këshillit të BE-së prezantoi prioritetet e Presidencës së saj, të cilat përfshijnë përgatitjen e një Traktati të ri Evropian për Konkurrueshmërinë, forcimin e Politikës Evropiane të Mbrojtjes, ndjekjen e një politike konsistente të zgjerimit të bazuar në merita, parandalimin e migrimit të paligjshëm, formësimin e ardhmja e politikës kohezive, duke zhvilluar një politikë bujqësore të BE-së që synon fermerët dhe përballet me sfidat demografike.

Në fushën e kompetencës së GAC, presidenca hungareze do të vazhdojë me aktivitetet në drejtim të zbatimit të Agjendës Strategjike, forcimit të shtetit ligjor, transparencës, integritetit dhe qëndrueshmërisë demokratike, krijimit të së ardhmes së Evropës, zgjerimit të Bashkimit, luftimit antisemitizmi, forcimi i marrëdhënieve mes BE-së me Britaninë e Madhe dhe Zvicrën dhe përfundimi i marrëveshjeve të asocimit me Andorrën dhe San Marinon.

Në takim nisën edhe përgatitjet për Samitin e BE-së të planifikuar për më 17 dhe 18 tetor 2024, me diskutimin e agjendës së propozuar për mbledhjen e krerëve të shteteve apo qeverive të anëtarëve të Unionit.

Sipas projekt-axhendës fillestare, liderët e BE-së do të trajtojnë agresionin rus kundër Ukrainës dhe situatën në Lindjen e Mesme dhe do të zhvillojnë shkëmbimin e parë mbi raportin e ish-kryeministrit italian Mario Draghi për të ardhmen e konkurrencës evropiane.

Tema të tjera të Samitit lidhen me migrimin, sigurinë dhe mbrojtjen, përgatitjet për ndryshimet klimatike COP29 dhe samitet e biodiversitetit COP16, si dhe zhvillimet në Gjeorgji dhe Moldavi.