Në dukje zgjidhje e krizës në qytetin e Shkupit për problemet komunale dhe numrin e pamjaftueshëm të autobusëve për transportin e udhëtarëve. Kryetarja e qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, realizoi takim me koordinatorët e grupeve këshilldhënëse, pas së cilës kryetari i Këshillit Trajko Sllaveski tha se grupet këshilldhënëse në seancën e radhës më 29 gusht do t’i mbështesin programet shtesë të punës së “Higjiena Komunale” për punësimin e rreth 120 personave, si dhe për fondet e JSP-së me konvertim nga një projekt tjetër, me të cilin do të riparohen dhe vihen në funksion edhe 30 autobusë të tjerë.

Në një deklaratë për media, kryeministri Hristijan Mickoski dje tha se do të kërkojë nga këshilltarët nga grupi këshilldhënës i VMRO-DPMNE-së dhe koalicionit në seancën e ardhshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit që të votojnë programet që kryetarja Arsovska pretendon se po bllokojnë, por ai beson se kjo nuk do të ndodhë asgjë për të ndryshuar.

Unë si kryetar i VMRO-DPMNE-së do të kërkoj nga këshilltarët që vijnë nga grupi këshilldhënës i VMRO-DPMNE-së që në seancën e ardhshme menjëherë t’i votojnë programet, por nuk bëhet fjalë për programet, do ta shihni menjëherë, tha Mickoski. pyetja e gazetarit.

Arsovska paraprakisht deklaroi se në takimin me Mickoskin për gjendjen në kryeqytet i është thënë se borxhi i Qeverisë prej tetë milionë eurosh për transportin falas të studentëve nga JSP Shkup do të shlyhet me tërheqjen e mjeteve për ndërtimin e objektit të ri. bulevardit në Vizbegovë, por kryeministri tha se “nuk është ashtu siç ka thënë kryetari”.