Janë disa gjëra të njohura që ndodhin gjatë lindjes, si kontraktimet, dhimbjet dhe shpesh një epidural. Megjithatë, ka edhe disa ngjarje të tjera që mund të ndodhin që mund t’ju kapin në befasi. Disa janë të zakonshme dhe të padëmshme, ndërsa të tjerat ndonjëherë kanë nevojë për kujdes më urgjent. Hidhini një sy shtatë gjërave që mund të ndodhin dhe çfarë të bëni për to.

Lëvizjet e padëshiruara të zorrëve

Meqenëse të njëjtët muskuj që përdoren gjatë jashtëqitjes, përdoren edhe gjatë lindjes, ju mund t’ju dalë pak jashtëqitje gjatë lindjes dhe kjo është plotësisht në rregull. “Është e zakonshme që gratë të kenë jashtëqitje gjatë lindjes dhe kjo në fakt do të thotë se muskujt e duhur po përdoren për ta shtyrë fëmijën jashtë,” thotë Nita Landry, MD, një obstetre gjinekologe. Një epidural, i cili mpin gjysmën e poshtme të trupit tuaj, mund të rrisë gjasat e lëvizjeve të pakontrollueshme të zorrëve, shpjegon ajo. Nëse ndjeni nevojën, vazhdoni dhe bëni jashtëqitje (mos kini turp). “Ekzistojnë kërkime në zhvillim që sugjerojnë se jashtëqitja gjatë lindjes mund të ndihmojë në ekspozimin e foshnjës tuaj ndaj baktereve të mira të zorrëve, të cilat mund të kenë përfitime afatgjata shëndetësore,” shton Dr. Landry.

Të përziera dhe të vjella

Siç rezulton, të përzierat dhe të vjellat nuk janë vetëm për shkak të të vjellave në mëngjes; ato mund të ndodhin edhe gjatë lindjes, veçanërisht gjatë fazës aktive të lindjes dhe kur jeni duke e shtyrë fëmijën tuaj jashtë. “Kur gratë marrin një epidural, ato mund të kenë një rënie të presionit të gjakut që mund të shkaktojë të vjella,” thotë Sherry Ross, gjithashtu mjeke gjinekologe. Një shqetësim tjetër në lidhje me të ngrënit gjatë lindjes është nëse ka shqetësime të fetusit dhe nëse është e nevojshme një prerje cezariane urgjente, të kesh ushqim në stomak mund të rrisë rrezikun e marrjes së ushqimit në rrugët e frymëmarrjes (aspirimit) gjatë operacionit, shton ajo.

Lindja e zgjatur

Faza e parë e lindjes përfshin fazën latente (lindjen e hershme), fazën aktive dhe fazën e tranzicionit. Por ndonjëherë këto faza nuk ndodhin aq shpejt sa duhet. Një fazë latente e zgjatur është kur lindja zgjat më shumë se 20 orë për nënat për herë të parë dhe më shumë se 14 nëse keni lindur më parë, thotë Dr. Landry. “Lindja e zgjatur latente mund të jetë rraskapitëse dhe ndonjëherë zhgënjyese për nënat e ardhshme, por rrallë çon në komplikime dhe nuk duhet të jetë një tregues për lindje cezariane”, thotë ajo.

Nëse qafa e mitrës tuaj është e ngadaltë për t’u shtrirë dhe e hollë, thjesht përpiquni të jeni të durueshme dhe të relaksoheni. Flini, bëni një shëtitje ose shijoni një banjë të ngrohtë.

“Pasi qafa juaj të zgjerohet gjashtë centimetra, ju jeni zyrtarisht në lindje aktive dhe pasi të jeni në lindje aktive, mund të jetë problematike nëse qafa e mitrës nuk zgjerohet aq shpejt sa pritej, në këtë rast mund të duhet një prerje cezariane për të shmangur komplikimet”, shton Dr. Landry.

Lindja e shpejtë

Ju gjithashtu mund të lindni shumë shpejt. Lindja e shpejtë, është kur foshnja vjen në më pak se tre orë pas fillimit të kontraktimeve. “Shumica e nënave të reja mund ta shohin lindjen e shpejtë si pozitive, por ka një sërë shqetësimesh nëse lindja e shpejtë ndodh,” thotë Dr. Landry. Shqetësimi kryesor është mungesa e kohës për të shkuar në spital për të marrë ilaçe kundër dhimbjeve, për të lindur në një mjedis steril dhe për të qenë në prani të mjekëve. Probleme të tjera të mundshme përfshijnë rritjen e rrezikut të çarjes së qafës së mitrës dhe vaginës, hemorragji nga mitra ose vagina dhe rreziku i infeksionit për foshnjën nga një lindje e pasterilizuar.

Çarje vaginale

Është mjaft e zakonshme që perineumi, zona midis vaginës dhe anusit, të çahet gjatë lindjes nëse hapja vaginale nuk është mjaft e gjerë.

“Përafërsisht 90 për qind e grave përjetojnë një shkallë të çarjes vaginale gjatë lindjes. Çarjet e shkallës së parë ose të dytë mund të shkaktojnë vetëm shqetësim të vogël për disa javë, por ato të shkallës së tretë dhe të katërt mund të duan më shumë se disa javë për t’u shëruar”, thotë Dr. Landry.

“Në disa raste, mjeku juaj mund të duhet të kryejë një epiziotomi, e cila është një prerje kirurgjikale për të zgjeruar hapjen vaginale,” thotë ajo. Ato nuk janë shumë të zakonshme, por mund të kryhen nëse shpatulla e foshnjës është mbërthyer pas kockës së legenit (dystocia e shpatullës), nëse është në ankth, ose nëse nëna ka nevojë për një lindje të asistuar me pincë ose vakum. Qepjet do të ndihmojnë në riparimin e perineumit të çarë.

Çarja e rektumit

Ju gjithashtu mund të çheani në rektumin tuaj, një lloj çarje e shkallës së katërt, kur e shtyni bebin jashtë. “Ka raste që nuk mund të bëni asgjë për të parandaluar një çarje të shkallës së katërt. Kjo është, fatmirësisht, çarja vaginale më pak e zakonshme gjatë një lindjeje vaginale”, thotë Dr. Ross.

Një mënyrë për të reduktuar çarjen në rektum është duke aplikuar kompresë të ngrohtë në perineum gjatë fazës shtytëse të lindjes. Mund të provoni edhe masazh. “Masazhi perineal zakonisht bëhet për të ndihmuar në parandalimin e çarjes gjatë një lindjeje vaginale. Masazhimi i shpeshtë i bazës së vaginës me vaj ose një lubrifikant me bazë uji mendohet se zbut indin duke e bërë atë më të zhdërvjellët dhe duke përmirësuar fleksibilitetin”, thotë Dr. Ross.

Mbajtja e placentës

Pasi fëmija juaj të vijë në jetë, ju mund të mendoni se ka mbaruar, por nuk është aspak kështu. “Është normale që kontraktimet të vazhdojnë pas lindjes, pasi trupi juaj duhet të nxjerrë placentën nga mitra. Kontraktimet janë gjithashtu të nevojshme për të ulur sasinë e gjakderdhjes pas lindjes”, thotë Dr. Landry. “Lindja e placentës shpesh ndodh vetë brenda 30 minutave të para pas lindjes, pasi placenta juaj ndahet nga muri i mitrës dhe shtyhet jashtë me kontraktime. Nëse nuk ndodh automatikisht, fenomeni quhet placenta e mbajtur”.

Disa nga shkaqet e një placentë të mbajtur përfshijnë kontraktimet e dobëta, qafa e mitrës mbyllet para se të nxirret jashtë ose placenta ngjitet në muret muskulare të mitrës. Medikamentet do të ndihmojnë në relaksimin e mitrës dhe mjeku mund të rekomandojë ushqyerjen me gji, gjë që mund të shkaktojë që mitra të tkurret mjaftueshëm për të nxjerrë placentën. Simptomat e placentës së mbajtur përfshijnë ethe, sekrecione me erë të keqe, gjakderdhje të rëndë dhe/ose dhimbje të vazhdueshme. Si mjet i fundit, operacioni mund të jetë i nevojshëm për të hequr placentën nga trupi juaj. Gjendja mund të jetë serioze nëse nuk trajtohet siç duhet./Burimi “PËR NËNAT”