Joe Biden mori të mërkurën zyrtarisht detyrë si president i 46-të i SHBA-ve. Ai nuk është një figurë e panjohur për amerikanët pasi dikur ishte Nënpresident i Shteteve të Bashkuara.

Por jo të gjithë dinë shumë për familjen e tij përfshirë këtu dhe bashkëshorten, Jill Biden.

Jill Biden është nga Filadelfia dhe është prej më shumë se 40 vitesh e martuar me kandidatin për President të Amerikës.

Shkollimi & Profesioni

Jill ka një doktoraturë në arsim nga Universiteti i Delaëare dhe gjithahtu ka një diplomë master në anglisht nga Universiteti Villanova dhe një master në lexim nga Universiteti West Chester.

Kandidatja për Zonjën e Parë dha mësim anglisht me kohë të plotë në Delaëare Technical & Community College, thotë biografia e Shtëpisë së Bardhë. Para kësaj, ajo ishte specialiste e leximit dhe mësuese e gjuhës angleze për 13 vjet në shkollat publike. Ajo gjithashtu ka punuar me kohë të pjesshme me Programin e Adhurimit të Spitalit Psikiatrik Rockford.

“Nëse shkojmë në Shtëpinë e Bardhë, unë do të vazhdoj të jap mësim.” deklaroi ajo.

Jill është gruaja e dytë e Joe.

Jill nuk është gruaja e parë e Joe Biden. Gruaja e parë e Joe ishte e dashura e tij në kolegj, Neilia Biden. Neilia dhe vajza 1-vjeçare e çiftit, Naomi, u vranë pak para Krishtlindjeve në 1972 kur një rimorkio me traktor përplasi kamionçinë e tyre, sipas Biografisë. Djemtë e Biden, Beau dhe Hunter u plagosën rëndë edhe në përplasje, por përfunduan duke u rikuperuar.

Historia e dashurisë me Joe Biden

Tre vjet pas vdekjes së gruas dhe vajzës së Joe, vëllai i tij prezantoi çiftin. Jill ishte akoma në kolegj dhe kishte një përshtypje të parë të mirë për Joe.

“Mami, më në fund takova një zotëri.” i tha Jill të ëmës pas takimit të parë me Biden.

Joe ishte një baba i vetëm duke rritur dy djemtë e tij kur u takuan. Jill gjithashtu e ndihmoi atë të vazhdonte përpara pas tragjedisë.

“Ajo më bëri të filloj të mendoj se familja ime mund të jetë përsëri e plotë, më ktheu jetën time”, është shprehur Biden për bashkëshorten.

Jill Biden si nënë dhe gjyshe

Jill është nëna e Ashley, një punonjëse sociale, Hunter, një avokat dhe Beau, i cili ishte Prokurori i Përgjithshëm i Delaëare. Beau vdiq nga kanceri i trurit në 2015, duke shkaktuar Nismën e Kancerit Biden, të cilën Jill dhe Joe bashkë-themeluan.

Tani, Joe dhe Jill janë gjyshër të pesë nipërve dhe mbesave: Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie dhe Hunter.

Jill nuk pranoi Joe Biden që në propozimin e parë

Pa propozimit të pestë për martesë nga Joe, pasi të mëparshmit nuk i pranonte për shkak të fëmijëve. “Unë thashë: Jo akoma. Jo akoma. Jo akoma. “Sepse në atë kohë, natyrisht, unë isha dashuruar me djemtë dhe me të vërtetë ndjeva që kjo martesë duhej të funksiononte,” tha Jill. “Për shkak se ata kishin humbur nënën e tyre dhe unë nuk mund të bëja që ata të humbnin një nënë tjetër. Kështu që unë duhej të isha i sigurt 100 për qind”.

Jill pranoi dhe ata u martuan në 1977 në Neë York City. Çifti patën një ceremoni të vogël me 40 familje dhe miq në kishëzën e Kombeve të Bashkuara e ndjekur nga një pritje dreke.