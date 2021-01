Me mbylljen e kufijve, Bashkimi Evropian dhe tregu i brendshëm do të ishin zhytur përsëri në kaosin e një viti më parë. Në vend të kësaj, Brukseli ka vendosur për koordinimin e masave të udhëtimit, por jo për të ndërmarrë udhëtime jo thelbësore. Kjo do të zhvillohet në javët e ardhshme, edhe pse kompetenca e iniciativave mbetet kombëtare.

“Ne duhet të ripërcaktojmë hartëzimin tonë” të gjeografisë së epidemisë “për të identifikuar zonat me rrezik të lartë, duke futur një kategori të kuqe të errët. Ata që largohen nga këto zona mund të kërkohen për teste para se të largohen dhe karantinë pas. Të gjitha udhëtimet jo thelbësore duhet të shmangen”, shpjegoi presidentja e Komisionit të BE, Ursula von der Leyen, duke specifikuar se Evropa duhet të shihet si” një zonë e vetme epidemiologjike “, mbi të cilën të ndërhyhet në një mënyrë të synuar.

Ndërkohë, diskutimi për përdorimin e certifikatës së vaksinimit Covid për udhëtime konsiderohet i parakohshëm në këtë fazë, dhe ky përdorim ndoshta do të ishte i papërshtatshëm.

Ekziston rreziku që njerëzve t’u krijohet përshtypja se janë mund të udhëtojnë të sigurt pasi të vaksinohen, ndërsa në realitet ata ende mund të transmetojnë virusin. Për më tepër, identifikohen çështjet etike dhe të mbrojtjes së të dhënave personale.

Kontrollet dhe testet kufitare – ECDC (Agjencia Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve) gjithashtu rekomandoi nevojën për masa kufizuese të lirisë së lëvizjes. Masat që do të lehtësohen gjithashtu nga vendimi për njohjen reciproke të testeve, përfshirë ato të shpejta, në të gjithë Bashkimin. Një tregues, ai i ECDC, i cili konfirmoi linjën e Angela Merkel, për ditë të tëra në presion për të bindur kolegët që të rreshtohen në kontrollet shëndetësore në kufij, me teste shtesë dhe karantina, dhe për të shmangur udhëtimet e panevojshme.

Të gjithë udhëheqësit ranë dakord mbi nevojën për të shpejtuar dozat e vaksinës, veçanërisht pas vonesave të Pfizer këtë javë. Von der Leyen siguroi që shtyrjet do të rigjenerohen nga mesi i shkurtit, me nivelet e dërgesave të kthehen në 100% të parashikimeve për javën, që nga e hëna. Ndërkohë, Merkel ka hapur përdorimin e vaksinës ruse Sputnik V me autorizimin e EMA, ndërsa qeveria e hungarezit Viktor Orban i ka dhënë dritën jeshile.

Komisioni pret shpërndarjen e mbi 150 milionë dozave në tremujorin e parë. Synimi është të vaksinohen 80% e punonjësve shëndetësorë dhe mbi 80 vjeç deri në mars, dhe 70% e të rriturve deri në verë. Një sipërmarrje ambicioze, por BE mund ta bëjë këtë.