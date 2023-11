Partitë politike nga pushteti dhe opozita dalëngadalë po i afrohen qëndrimeve të tyre nëse duhet të ketë zgjedhje të ndara apo të përbashkëta presidenciale dhe parlamentare, nëse deri dje LSDM ishte kundër, tash partia në pushtet po ndryshon qëndrim, nuk ka asgjë. kundër zgjedhjeve të përbashkëta, as BDI-ja.

Kryeministri dhe kryetari i LSDM-së Dimitar Kovaçevski dje tha se partia e tij do të dalë me qëndrimin e saj për kohën dhe modelin e zgjedhjeve.

Lidhur me zgjedhjet, kohën dhe modelin, qoftë të ndarë apo të përbashkët, do të vendoset në një takim të përbashkët mes të gjitha partive politike pjesëmarrëse në këtë cikël zgjedhor. Partitë e ndryshme kanë qëndrime të ndryshme në lidhje me obligimet ligjore për shpenzimet që rezultojnë, por mendoj se kemi kohë të mjaftueshme para nesh që të pajtohemi për gjithçka që është e nevojshme që Maqedonia të vazhdojë rrugën e saj drejt ndërtimit të një niveli të jashtëzakonshëm të shoqërisë demokratike, tha Kovaçevski. .

Ai ka theksuar se LSDM-ja si parti udhëheqëse në Koalicion do të dalë me qëndrimin e vet dhe do të harmonizohet me të gjithë dhe, siç tha, do të mund të shkojmë në zgjedhje në vitin 2024.

Lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski përsëriti qëndrimin e partisë për organizimin e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në të njëjtën ditë.

Ai bëri të ditur se VMRO-DPMNE dhe koalicioni së shpejti do t’i shpallin kandidatët në listat zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Ende nuk kemi përcaktuar zyrtarisht bartësit e listave zgjedhore, megjithëse jam paraqitur si mbajtës i mundshëm i listës së kandidatëve për deputetë në njësinë zgjedhore numër 1. Nga sot publiku do të njohë bartësit e njësive të mbetura zgjedhore.Jemi duke u përgatitur edhe për konventën për zgjedhjen e kandidatit për president pas së cilës do të qëndrojë VMRO-DPMNE dhe koalicioni, tha Mickoski.

Në BDI mbizotëron mendimi që zgjedhjet parlamentare të zhvillohen në të njëjtën kohë me zgjedhjet presidenciale. Partia ende nuk ka një qëndrim zyrtar lidhur me këtë çështje, por koordinimi bëhet në baza ditore dhe të gjitha opsionet janë të hapura, theksoi ministri i Jashtëm dhe zëdhënës i BDI-së, Bujar Osmani. Osmani theksoi se për BDI-në, megjithatë, të dyja variantet janë të pranueshme.

Në BDI mbizotëron mendimi se për arsye logjistike, financiare dhe administrative, ndoshta duhet të shkojmë bashkë. Megjithatë, ende nuk ka një qëndrim të përcaktuar për shkak se organet e partisë nuk janë mbledhur zyrtarisht. Pres që ato takime të përfundojnë gjatë muajit, por mbizotëron mendimi se për tre muaj, dy cikle zgjedhore, do t’i kushtojnë shumë vendit. Jo vetëm financiarisht, por sistemi po paralizohet, tha ai.