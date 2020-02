Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev, në një deklaratë për shtyp sot tha se ai ende nuk mund të thotë nëse janë siguruar 80 vota për të miratuar ligjin për Prokurorinë Publik. Siç tha Zaev, versioni përfundimtar i ligjit është dorëzuar sot në grupet parlamentare dhe priten reagimet ose sugjerimet e tyre.

“Nëse më pyet direkt – a kemi një numër, nuk mund ta them sepse sot të gjithë do ta shohin versionin përfundimtar të ligjit, me sugjerimet e të gjitha grupeve parlamentare dhe natyrisht që ata do të votojnë në përputhje me rrethanat,” tha Zaev.