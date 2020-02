Moti sot në mëngjes do të jetë i acartë ndërsa gjatë ditës do të ketë diell me erë në drejtim jugor.

Temperaturat gjatë mëngjesit do të jenë nga -12 deri -4 gradë celsius ndërsa temperaturat ditore nga katër deri 12 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë ku temperatura maksimale do të arrijë nëntë gradë celsius.

Nga dita e hënë do të ketë rritje të vranësirave ndërsa nga dita e martë në pjesët perëndimor dhe veriore të vendit do të ketë kushte për reshje të shiut.