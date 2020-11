Sot në Sofje filloi Samiti i Liderëve për Ballkanin Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit, ku nikoqir këtë vit janë Republika e Bullgarisë dhe Republika e Maqedonisë së Veriut. Për shkak të pandemisë, në samit me prezencë fizike ishin të pranishëm kryeministri Zoran Zaev dhe Bojko Borisov, ndërsa pjesëmarrësit tjerë janë kyçur përmes video lidhjes.

Zaev shtoi se bashkë me përpjekjes kryesimit gjerman me Këshillin Evropian, kjo dinamikë është mundësi e shkëlqyer që rajoni i Ballkanit Perëndimor të përparojë në mënyrë të sigurt drejt BE-së.

“Besoj që kemi impuls të ripërtërirë dhe mbështetje politike të dukshme për procesin e zgjerimit dhe për realizimin e bisedimeve aderuese. Duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi në mënyrë sa më të mirë për të gjithë qytetarët”, theksoi Zaev.

Zaev shtoi se gjatë bashkëkryesimit me Procesin e Berlinit këtë vit nxitje shtesë morën edhe disa procese tjera siç janë Marrëveshja rajonale për udhëtim me letërnjoftim, zgjerimi i linjave të gjelbra në Ballkanin Perëndimor drejt korridoreve të BE-së dhe përforcimit të bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë si përgjigje rajonale për pandeminë, si dhe bashkëpunim me shoqëritë civile, veçanërisht në çështjet e lidhura me të rinjtë.

“Jam i bindur se me rezultatet e treguara gjatë këtij viti arritëm ta pasurojmë bashkëpunimin rajonal dhe ta afrojmë rajonin drejt BE-së”, tha mes tjerash Zaev.

Përveç Kryeministrit Bojko Borisov, në hapjen e punës së Samitit të Liderëve për Ballkanin Perëndimor në Sofje fjalim mbajtën edhe Kancelarja e RF të Gjermanisë, Angela Merkel, Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Lajen.

Delegacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Samit e udhëheq Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, i shoqëruar nga zëvendëskryetari i Qeverisë i ngarkuar për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investime, Fatmir Bytyqi, zëvendëskryetari i Qeverisë i ngarkuar për çështje evropiane Nikolla Dimitrov dhe ministri për Punë të Jashtme, Bujar Osmani.