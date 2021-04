Është e mundur të arrihet zgjidhje me Bullgarinë deri në qershor dhe të kemi konferencën e parë ndërqeveritare këtë vit, tha Kryeministri Zoran Zaev, për “Kanal5”.

Kryeministri theksoi se gjuha dhe identiteti maqedonas nuk mund të jenë në tryezë. Kjo, siç tha ai, nuk negociohet askund në botë.

Historia, thotë ai, nuk mund dhe nuk duhet të jetë pengesë. Gjëja më e rëndësishme është se çfarë historie do të shkruajmë tani për brezat e ardhshëm.

Ai shtoi se pjesa e historisë mund të shtjellohet në një mënyrë elegante, duke treguar se në një kohë patëm një histori të përbashkët mes dy popujve dhe shteteve.

“Kjo është formulimi në Marrëveshjen e Bashkëpunimit gjithashtu me Bullgarinë. Dhe këtu duhet të ndalemi. Në të njëjtën kohë, askush nuk shpëton nga historia. Ka dokumente kudo në lidhje me atë që është historia. A jam unë dhe Borissov, apo Zakharieva dhe Osmani, më të ditur se ekspertët, sesa historianët? Ata do ta gjejnë zgjidhjen. Ne jemi këtu për t’i inkurajuar ata”, tha Zaev.

Zgjidhja e problemit me Bullgarinë, thotë ai, duhet të jetë dypalëshe.

“Ne kemi nevojë për të zgjidhur problemin me Bullgarinë. Evropa është këtu, partnerët strategjikë Shtetet e Bashkuara janë gjithmonë këtu për të na dhënë këshilla, për të ndihmuar. Ne kemi arritur një marrëveshje me Bullgarinë dypalëshe. Ne arritëm një marrëveshje me Greqinë dypalëshe”, tha Zaev.