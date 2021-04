Gjatë ditës së sotme moti në vend do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje të përkohshme shiu, sidomos pasdite dhe gjatë natës. Në disa vende, reshjet do të jenë të rrëmbyeshme dhe të ndjekura nga shtrëngata lokale dhe erë e fuqishme. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 9 gradë, ndërsa ajo maksimale prej 16 deri në 22 gradë Celsiusë.

Në Shkup moti do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje të përkohshme shiu. . Do të fryj erë mesatare deri e përforcuar. Temperatura minimale do të jetë rreth 7 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrij deri në 20 gradë Celsiusë.