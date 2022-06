Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, shpreson por nuk është i sigurt se do të ketë zgjidhje për veton bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut.

Vuçiq para Samitit të BE-së tha se ka biseduar me kryeministrin e Maqedonisë Dimitar Kovaçevski.

“Këtë mëngjes bisedova me kryeministrin Dimitar Kovaçevski dhe shpresoj, por nuk jam i sigurt”, tha Vuçiq në deklaratën e tij para gazetarëve në Bruksel, para nisjes së Samitit të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

I pyetur nëse për të është e pranueshme bllokimi i procesit eurointegrues, Vuçiq deklaroi se e njëjta i është bërë Beogradit me Prishtinën me kapitullin 35.

“Nuk mund të them se zotëri Kovaçevski është i lumtur, do të shohim se çfarë do të ndodh”, tha Vuçiq.

Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet në mes Beogradit dhe Shkupit, Vuçiq tha se Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë vende miqësore