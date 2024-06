Komiteti Ekzekutiv dhe ai Qendror i VMRO-DPMNE-së duhet të përcaktojnë kandidatët për ministra nga koalicioni “Maqedonia juaj” e udhëhequr nga partia e mandatarit Hristijan Mickoski. Këtë ai e ka bërë të ditur katër ditë më parë dhe ka bërë të ditur se të martën, më 18 qershor, në Kuvend do të dorëzohet lista zyrtare e kandidatëve për anëtarë të qeverisë së re.

Në qeveri do të marrin pjesë përfaqësues të koalicionit “Maqedonia juaj” dhe “VLEN” dhe nga partia ZNAM, e cila është riorganizuar me ndryshimet ligjore të miratuara në Kuvend dhe do të ketë 20 ministri.

Mandati Mickoski në një deklaratë ditë më parë ka konfirmuar se opozitë do të jetë koalicioni “Fronti Evropian” i udhëhequr nga BDI, koalicioni “Ardhmëria Evropiane” e udhëhequr nga LSDM dhe partia politike e Majtë.

Edhe pse në opinion tashmë po përmenden emra konkretë për portofole të caktuara, propozimet zyrtare për ministra janë bërë të ditur për momentin nga Besa, ZNAM dhe Alternativa, të cilat janë përcaktuar nga organet e tyre partiake.

Asambleja e partisë Besa të Biljal Kasamit, e cila është pjesë e koalicionit “VLEN”, vendosi në mbledhjen e së enjtes që të propozojë Fatmir Limanin – ministër i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Besar Durmishin – për Ministër të Ekonomisë. Qeveria e re dhe e Punës dhe Sedat Suleimani për zëvendësministër të Kulturës dhe Turizmit.

Kryesia qendrore e Alternativës, nga ana tjetër, mbrëmë zgjodhi Orhan Murtezanin për ministër të Çështjeve Evropiane, Lulzim Aliun për zëvendësministër të Arsimit dhe Shkencës dhe Safiye Sadiki-Shainin për zëvendësministre për Sistemin Politik dhe Ndër Marrëdhëniet me Komunitetin. Kryetari aktual i kësaj partie, Afrim Gashi, është kryetar i Kuvendit.

Nga partnerët e tjerë në koalicionin “VLEN”, sipas deklaratave në media, është e sigurt që kreu i Lëvizjes Demokratike, Izet Majiti, do të jetë zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i ekologjisë, dhe kryetar i Aleancës. për shqiptarët, Arben Taravari do të jetë ministër i Shëndetësisë.

Në seancën e Bordit Qendror të partisë, Lëvizja ZNAM – Për Maqedoninë tonë të premten përcaktoi kandidatët e saj me të cilët do të marrë pjesë në Qeveri – Igor Filkov është kandidati i tyre për ministër të drejtësisë, ndërsa Goran Minçev – kandidat për ministër të administratës publike. .

Nga partia e Maksim Dimitrievskit njoftuan se janë duke negociuar edhe për dy pozita zëvendësministrore, por portofolet nuk janë përcaktuar dhe një nga tre nënkryetarët e Kuvendit është një nga radhët e tyre – deputetja Vesna Bendevska.

Ligji i parë i miratuar pas konstituimit të përbërjes së re parlamentare ishte për riorganizimin e qeverisë (amendamentet në ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore) i miratuar më 8 qershor, i cili krijoi kushtet për formimin e qeverisë së re. qeveria.

Numri i ministrive rritet nga 16 në 20 me futjen e ministrive të reja: Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale; Ministria e Sportit; Ministria e Transformimit Dixhital dhe Ministria e Çështjeve Evropiane – e cila deri më tani ishte në nivel sekretariati.

Kompetencat/sektorët e disa ministrive kalojnë te të tjerat, që të kemi një Ministri të Ekonomisë dhe Punës; Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë; Ministria e Kulturës dhe Turizmit.

Qeveria e re duhet të formohet para skadimit të afatit 20 ditor që filloi më 6 qershor, kur kryetarja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova i dha mandatin për formimin e qeverisë liderit të VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski.