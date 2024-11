Presidentja Gordana Siljanovska Davkova dje ka mbajtur fjalim në seancën e Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane, ku është prezantuar Agjenda e Reformës së Qeverisë (2024-2027), e cila ka të bëjë me Planin për rritje të Komisionit Evropian.

Në fjalën e saj, Presidentja tha se është i nevojshëm një bashkëpunim më i madh ndërmjet Ministrisë së Çështjeve Evropiane dhe Komisionit për Çështje Evropiane dhe Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane dhe se Komisioni duhet të hapë dhe forcojë bashkëpunimin me të gjithë ata që janë të përfshirë në procesin e integrimit evropian. , duke përfshirë sektorin joqeveritar , publikun ekspert dhe përfaqësues nga BE.

Presidenti theksoi se agjenda e reformave maqedonase ishte më e vlerësuara nga Komisioni, e cila paraqet një bast të mirë dhe se po i afrohemi kritereve evropiane, e me këtë edhe hyrjes në BE.

Mendoj se ia vlen të jesh optimist. Pse ia vlen të jesh optimist? E dini sa herë e kam kritikuar Bashkimin Evropian që pas Selanikut nuk ka një strategji reale për Ballkanin Perëndimor, se është vonuar, se nuk ka marrë përgjegjësi. Mendoj se ky është një hap përpara. Pra, ne kemi një axhendë. Agjenda, gjegjësisht zbatimi i saj, ne themi se nuk është e pamundur, jemi të kuptuar, na përkrahin, theksoi kryetarja Siljanovska Davkova, duke shprehur bindjen se do të mund ta bëjmë realitet Planin e Rritjes dhe agjendën e reformave, gjë që veçanërisht do ndikojnë pozitivisht në besimin e qytetarëve.

Presidentija tha se Plani i Rritjes është për t’u përshëndetur sepse përfaqëson një lloj partneriteti, pra një partneritet mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, duke mësuar nga njëri-tjetri, me ndihmë financiare, me këshillim dhe me vlerësim, ku rezultatet do të ndahen, por edhe përgjegjësia do të ndahet.

Në këtë kontekst, ajo theksoi se kjo është një mundësi për të qenë pjesë e tregut të përbashkët evropian. Në kuadër të financimit, presidenti theksoi se ai motivon, por është vendas që nuk duhet të avancohet, por të lidhet me rezultatet e arritura.

Në këtë drejtim, ajo theksoi rolin e Ministrisë së Financave dhe Entit Shtetëror të Auditimit, rëndësinë e ekzistimit të një sistemi të integruar monitorues, përkatësisht kontrollin mbi shpenzimin e burimeve financiare dhe auditimin mbi sistemin e kontrollit të brendshëm.

Duke iu referuar afateve, presidenti vuri në dukje se afatet janë strikte, por kjo do të thotë se BE-ja beson në aftësitë tona. Sipas saj, është logjike që deri në Vitin e Ri të miratohen dy ligjet, për buxhetet dhe Ligji për kontrollin publik mbi kontrollin e brendshëm, i cili është kusht për lirimin e mjeteve për parafinancim.

Duke folur për mënyrën e pagesës së 1/3 grantit dhe 2/3 e kredisë, presidenti vuri në dukje se kjo është gjithmonë më e rëndësishmja për opozitën dhe në këtë kontekst i nxiti të kritikojnë.

Në fjalën e saj ajo theksoi se duhet t’i jepet fund keqpërdorimit të flamurit evropian dhe theksoi harmonizimin me direktivat dhe rregulloret e BE-së.