Ka ndërruar jetë njëri nga doajenët e gazetarisë maqedonase, Predrag Dimitrovski Pepi. Ai na la sot pas një sëmundjeje të shkurtër, duke na lënë në shok dhe mosbesim. Ne do të kujtojmë përkushtimin e tij në punë, parimoritetin, thellësinë, besnikërinë e tij. Ai i kushtonte vëmendje çdo shkronje në fjalinë e tij, peshonte çdo fjalë të shkruar, i kushtonte vëmendje detajeve më të vogla. E quajtëm enciklopedi e gjallë. Në kokë kishte të gjitha informacionet, të gjitha datat, të gjitha të dhënat nga historia e afërt dhe e largët.

Pepi ishte një koleg me të cilin ishte kënaqësi të punoja. I qetë, i moderuar, kolegjial. Nuk e shtyu kurrë veten, edhe pse solli me vete vite e vite përvojë dhe njohuri. Kolegët më të rinj mund të mësonin prej tij se çfarë do të thotë të jesh gazetar, koleg, por mbi të gjitha njeri. Sensi i humorit, batutat në kurriz të tij, disponimi për shoqëri dhe bisedë të mirë, përkushtimi në punë, por mbi të gjitha ndaj familjes, ishin vetëm disa nga epitetet që e stolisnin si person.

Lufta e luanëve nuk e la deri në fund. Fatkeqësisht, pas shumë fitoreve në jetë, humbi edhe të fundit… Ai u largua… Por mbetën rubrikat e tij, analizat e tij, veprat e autorit të tij, të cilat do të dëshmojnë se çfarë përfaqësonte Dimitrovski, duke treguar se çfarë do të thotë të duash. dhe të jenë të përkushtuar ndaj vendit të tyre. Veprat e tij mbeten dhe përmes tyre emri i tij do të mbahet mend gjatë.

Dimitrovski është gazetar me mbi 30 vjet përvojë në gazetari. Për shumë vite ka punuar në të përditshmen “Veçer” si gazetar dhe redaktor, si dhe ka qenë kryeredaktor i gazetës nga viti 2005 deri në vitin 2006. Ai ishte pjesë e redaksive të gazetës së përditshme “Dnevnik”.

Më pas u largua si anëtar i Komisionit të Lustracionit, dhe ishte përgjegjës edhe për marrëdhëniet me publikun.

Vitet e fundit të punës i kaloi në “Republika” dhe “Pressing TV”, ku u specializua në tema që lidhen me marrëdhëniet me Bullgarinë. Kolonat e tij ishin me ndikim dhe ishin ndër më të lexuarat. Ai ishte veçanërisht krenar për biografinë e Pavel Shatevit, në të cilën ai punonte në mënyrë aktive.

Dimitrovski është fitues i çmimit për kontribut afatgjatë në raportim profesional në profesion nga MAN.