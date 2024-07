Maqedoni

A do të ketë takimin e parë mes Mitskoskit dhe Mitsotakis në Uashington?

Kryeministri Hristijan Mitskoski tha sot se nëse në Samitin e ardhshëm të NATO-s në Uashington do të takohet me kryeministrin grek, Kyriakos Mitsotakis, shpreson se ata do ta ruajnë dinjitetin e tyre dhe se do të bisedojnë si partnerë dhe si fqinjë të mirë. Shpresoj se do të ruajmë dinjitetin...