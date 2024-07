Venko Filipçe dhe Zoran Zaev janë vëllezër në krim dhe korrupsion, thonë nga VMRO-DPMNE, duke shtuar se janë kapur të gjallë kur në krizën më të madhe shëndetësore në Maqedoni, krizën e Covid-it, kanë ndjekur komisionet për blerjen e vaksinave.

Derisa mijëra qytetarë vdiqën për shkak të vonesës së vaksinave dhe Maqedonia regjistroi shkallën më të lartë të vdekjeve gjatë krizës së Covid, Venko Filipçe si ministër i Shëndetësisë në qeverinë e Zaevit negocioi vaksinat me kompaninë Stabri nga Hong Kongu me një çmim 100% më të lartë se të tjerët. po paguanin vendet, pra qeveritë e tjera paguanin nga 30 dollarë, ndërsa Filipçe dhe Zaev negociuan 62 dollarë. Për 200 mijë vaksina, janë 6 milionë euro më shumë. Kjo është metoda e punës së Venko Filipçes, partnerit të Zoran Zaev në biznese dhe marrëveshje të dyshimta.

Ata janë fytyra dhe ana e keqe e së njëjtës monedhë. Tani Filipçe është ulur në karrigen e LSDM-së, duke menduar se do të mbrohet nga përgjegjësia e marrëveshjeve korruptive që ka dyshime serioze që i ka bërë si ministër në Qeverinë e Zaevit. Si ai ashtu edhe Zaev mendojnë se LSDM do ta përdorë atë si peng për t’u shpëtuar nga veprimet e mundshme. Por ata duhet ta dinë se kjo matematikë nuk do të kalojë, gjegjësisht secili që ka gabuar do të mbajë përgjegjësi, thonë nga VMRO-DPMNE.