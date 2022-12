Pason një periudhë e motit të qëndrueshëm me ulje të temperaturave të mëngjesit, njofton Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.

Nesër dhe të mërkurë në disa lugina do të ketë mjegull ose vranësira të ulëta, ku edhe temperaturat ditore do të jen më të ulëta. Më pas temperaturat ditore do të rriten gradualisht.