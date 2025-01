Trump gjithashtu sinjalizoi synimin e tij për të shpallur një emergjencë kombëtare në kufirin jugor të SHBA.

Trump, në minutat e tij të para në detyrë, njoftoi se po shpallte një “emergjencë kombëtare të energjisë” për të ndihmuar në uljen e çmimeve, një nga premtimet kryesore të fushatës së tij.

Trump theksoi në fjalimin e tij se “kriza e inflacionit është shkaktuar nga mbishpenzimet masive dhe përshkallëzimi i çmimeve të energjisë”.

Presidenti i ri tha gjithashtu se ai do të udhëzojë kabinetin e tij që të përdorë “fuqitë e mëdha që ka në dispozicion” për të ulur çmimin e mallrave.

Trump tha se “jeta e tij u shpëtua” nga hiri i Zotit për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, në lidhje me një atentat ndaj tij në Butler, Pensilvani gjatë fushatës.

Trump deklaroi se sot, 20 janar 2025, është “dita e çlirimit”.

“Shpresoj që zgjedhjet tona presidenciale të fundit do të mbahen mend si zgjedhjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në historinë e vendit tonë”, tha Trump gjatë fjalimit të tij inaugurues.

Ai përshkroi disa veprime ekzekutive që tha se do të ndërmerrte, duke përfshirë kthimin e nismave për energjinë e pastër.

Veprimet e mia do t’i japin fund Marrëveshjes së Re të Gjelbër dhe do të shfuqizojnë mandatin e automjeteve elektrike, duke shpëtuar industrinë tonë të automjeteve dhe duke mbajtur premtimin tim të shenjtë për punëtorët e mi të mëdhenj amerikanë të automobilave. Me fjalë të tjera, ju do të jeni në gjendje të blini një makinë sipas dëshirës tuaj. “Ne do të prodhojmë edhe një herë makina në Amerikë me një shpejtësi që askush nuk mund ta kishte ëndërruar se ishte e mundur vetëm disa vjet më parë”, tha Trump, duke duartrokitur.

Trump premtoi se do të “fillojë menjëherë rishikimin e sistemit tregtar të SHBA-së për të mbrojtur punëtorët dhe familjet amerikane”.

Ne do të tarifojmë dhe taksojmë vendet e huaja për të pasuruar qytetarët tanë. Për këtë qëllim, ne po krijojmë një shërbim të të ardhurave të huaja për të mbledhur të gjitha tarifat, detyrimet dhe të ardhurat, tha Trump gjatë fjalimit të tij inaugurues.