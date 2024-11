Miliona amerikanë shkuan në qendrat e votimit të martën për të zgjedhur presidentin që do të drejtojë vendin për katër vitet e ardhshme.

Votuesit amerikanë do të vendosin nëse Nënpresidentja Kamala Harris do të bëhet presidentja e parë grua e Shteteve të Bashkuara, ose do të rikthejnë në Shtëpinë e Bardhë ish Presidentin Donald Trump, i cili humbi zgjedhjet në vitin 2020.

Demokratja Harris dhe republikani Trump ndodhen përballë një prej garave më të ngushta presidenciale në dekada. Fituesi i zgjedhjeve e fillon mandatin katërvjeçar në janar të vitit 2025. Ndërsa numërimi i votave vijon ende, kanë dalë rezultatet e para në disa prej shteteve.

7:55 Projeksionet e mediave amerikane, Donald Trump zgjidhet presidenti i 47-të i SHBA

Tavolina e Vendimeve e Fox News tani mund të parashikojë që Donald Trump do të bëhet Presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara. Rikthimi i ish-presidentit do të kompletohet me një fitore në Wisconsin, një shtet që ai e humbi ngushtë katër vjet më parë.

7:27 Trump në avantazh, pritet të mbërrijë në Florida për deklaratë publike! Pritet nga mbështetësit

Donald Trump pritet të mbërrijë së shpejti në festën e vëzhgimit të fushatës së tij në West Palm Beach në Florida, ku pritet të flasë. Mbështetësit republikanë kanë përshëndetur autokolonën e Donald Trump në Florida teksa po kalonte rrugës për në partinë e tij.

7:24 Avantazh në vota! Trump drejt fitores në Pensilvani, ja sa është diferenca paraprake

Donald Trump po afrohet gjithnjë e më tej drejt finalizimit të fitores në SHBA, ku tashmë duket se ka tërhequr pas vetes edhe Pensilvaninë. Në rezultatet e fundit të bëra publike nga Fox News, shihet se ish-presidenti Trump do të fitojë Pensilvaninë.

7:04 Kryeson me 248 vota elektorale/ Trump pritet t’i bashkohet mbështetësve të tij në festën në West Palm Beach, i pranishëm edhe Musk

Donald Trump pritet të mbërrijë së shpejti në festën e vëzhgimit të fushatës së tij në West Palm Beach, Florida, ku do të mbajë dhe një fjalim. Midis atyre në dhomë janë Elon Musk, i cili ka bërë fushatë të madhe për Trump, si dhe aleatët politikë Robert F Kennedy Jr dhe Tulsi Gabbard.

7:00 Çudit guvernatori republikan: Kam votuar për Kamala Harris! Zbulon arsyen

Guvernatori republikan i Vermontit, Phil Scott tha të martën se ai votoi për Kamala Harris, duke argumentuar se ai duhej “të vendoste vendin mbi partinë”. Scott hodhi votën e tij për kandidaten demokrate të martën në një zonë lokale votimi shkruajnë mediat e huaja. Guvernatori i GOP tha se vota e tij për Harris nuk është një mbështetje, por “më shumë një votë kundër [ish-presidentit] Donald Trump”.

6:52 Trump në avantazh të thellë, Kamala Harris anulon fjalimin, Richmond: Kemi ende vota për të numëruar!

Bashkëkryetari i fushatës së Kamala Harris, Cedric Richmond iu drejtua turmës së mbledhur për natën e zgjedhjeve në SHBA, (në orën 01:00 me orën lokale), duke thënë se zëvendëspresidentja nuk do të flasë sonte.

6:29 The New York Times publikon projeksionet: Trump 93% të shanseve për të fituar garën presidenciale

Sipas The New York Times Donald Trump ka 93% të shanseve që të fitojë garën presidenciale duke mundur rivalen e tij demokrate Kamala Harris. Deri në orën 04:22 (ora e Shqipërisë), Trump ka marrë 205 vota elektorale, ndërsa Harris 117.

6:07 Republikanët fitojnë kontrollin e Senatit të SHBA, Dhoma e Përfaqësuesve ende “në ajër”

Republikanët fituan kontrollin e Senatit të SHBA me fitoret në Virxhinia Perëndimore dhe Ohajo të martën, duke siguruar që partia e Donald Trump do të kontrollojë të paktën një dhomë të Kongresit vitin e ardhshëm.

6:02 Anketimi/ Shumica e votuesve thonë se demokracia amerikane është në rrezik

Gati tre të katërtat e votuesve në zgjedhjet presidenciale të së martës thonë se demokracia amerikane është nën kërcënim, sipas anketimeve paraprake në nivel kombëtar nga firma “Edison Research”, duke reflektuar ankthin e thellë me të cilin përballet vendi pas një fushate të nxehtë elektorale ndërmjet kandidates demokrate Kamala Harris dhe kandidatit republikan Donald Trump.

5:55 Harris fiton Virxhinian dhe shkon në 212 vota elektorale, Trump kryeson me 232

Kamala Harris ka fituar Virginia dhe 13 votat e saj elektorale, raporton Associated Press. Virxhinia është një tjetër shtet që ka tendencë blu kohët e fundit, por megjithatë pati një vizitë nga Donald Trump javën e kaluar, duket se nuk pati rezultat për republikanin.

05:43: Trump kryeson me 232 vota elektorale, Harris 211! Republikani merr Karolinën e Veriut

Donald Trump arriti të siguronte shumicën e votave në Karolinën e Veriut.

5:30 Zgjedhjet në Amerikë/ Filmuan dhe kërcënuan votuesit, arrestohen 6 persona në Michigan

Një gjykatës federal dha një urdhër ndalimi të përkohshëm ndaj gjashtë personave të akuzuar për frikësim të votuesve duke regjistruar, ndjekur dhe kërcënuar njerëzit brenda qendrave të votimit në Michigan.

5:21 Dita e Zgjedhjeve përgjithësisht e qetë, me probleme dhe vonesa sporadike

Votimi në ditën e zgjedhjeve u zhvillua kryesisht pa probleme në të gjithë vendin të martën me vetëm njoftime sporadike për vonesa për shkak të motit ekstrem, gabime shtypi në fletëvotime dhe probleme teknike.

4:53 Vijon numërimi i votave në SHBA/ Si është ndarja deri më tani, ku kryesojnë Harris dhe Trump

Vijon numërimi i votave në disa shtete të SHBA.

4:32 Ç’po ndodh në 7 shtetet që do të vendosin fatin e zgjedhjeve në SHBA? Trump kryeson në 4 prej tyre

Në shumë shtete amerikane, rezultati i zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit, zor të përbëjë një surprizë, me bastionet partiake të përcaktuara tashmë. Por janë shtatë shtete të pavendosura, ku asgjë nuk është përfundimtare, e që në fund, mund të kthehen në përcaktueset e fatit të kombit, duke vendosur se kush do të përfundojë në janar në Shtëpinë e Bardhë.

4:27 The New York Times publikon projeksionet: Trump 83% të shanseve për të fituar garën presidenciale

Sipas The New York Times Donald Trump ka 83% të shanseve që të fitojë garën presidenciale duke mundur rivalen e tij demokrate Kamala Harris. Deri në orën 04:22 (ora e Shqipërisë), Trump ka marrë 205 vota elektorale, ndërsa Harris 117.

3:59 Florida, rrëzohet amendamenti kushtetues për të mbrojtur të drejtën e abortit

Një masë që do të kishte mbrojtur të drejtën e abortit në kushtetutën e shtetit të Floridas dështoi të martën pasi nuk arriti pragun prej 60% për të kaluar.

3:58 Demokratja Lisa Blunt Rochester e para grua me ngjyrë që zgjidhet në Kongres në Delaware, Biden e uron

Avokatët po festojnë zgjedhjen e Lisa Blunt Rochester, e cila do të jetë gruaja e parë dhe senatori i parë me ngjyrë që do të përfaqësojë Delaware në Kongres. Kongresmenja demokrate do të zëvendësojë senatorin Tom Carper, i cili po del në pension.

3:56 Demokratja Sarah McBride bëhet anëtarja e parë transgjinore e Kongresit Amerikan

Sarah McBride senatore e shtetit Delaëare është personi i parë transgjinor i zgjedhur në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së. “Faleminderit, Delaware! Për shkak të votave dhe vlerave tuaja, unë jam krenare që jam anëtari juaj i ardhshëm i Kongresit,” shkroi McBride në X.

3:08 Festë në Palm Beach/ Mbështetësit e Trump presin rezultatet në Florida, republikani kryeson me 56,2 % të votave

Mbështetësit e Donald Trump në Palm Beach shpërthyen në brohoritje ndërsa Trump kryeson deri më tani me 56.2% të votave. Persona të veshur me të kuqe dhe me kapele po presin rezultatet prej orësh tashmë.

2:40 Zgjedhjet në SHBA/ Harris fiton Delaware dhe New Jersey, Trump fiton Arkansas

Kamala Harris shtoi shtetet Delaware dhe New Jersey në grumbullin e saj të fitoreve të kolegjit zgjedhor, raporton Associated Press. Donald Trump ka fituar Arkansas, raporton Associated Press, duke fituar gjashtë votat e tij elektorale.

2:34 Demokrati i Nju Xhersit, Andy Kim, bëhet i pari koreano-amerikan i zgjedhur në Senat

Andy Kim është fituesi i garës për Senatin e Nju Xhersit, raporton Associated Press, duke e bërë kongresmenin demokrat të parën koreano-amerikan të zgjedhur në dhomën e sipërme të Kongresit.

02:32: Dalin projeksionet, Trump kryeson me 111 vota elektorale, Harris 72

Deri më tani Trump kryeson me 111 vota elektorale, kurse Harris 72.

2:31 Trump kërkon të marrë bastionin e djathtë, kandidati republikan: Nëse fitojmë Pensilvaninë, kemi fituar ‘bastin’!

Ish-Presidenti Donald Trump tha të martën në mbrëmje se nëse fiton Pensilvaninë, ai fiton “të gjithë bastin,” ndërsa foli në një emision radiofonik në Filadelfia dhe vazhdoi të inkurajonte votuesit republikanë që të qëndrojnë në radhë për të votuar.

2:18 Kolorado dhe Montana goditen nga moti i ashpër/ Amerikanët shkojnë të votojnë në mes të bores

Votuesit në disa shtete anembanë SHBA-së u përballën me motin e ftohtë dhe borën gjatë rrugës për në qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve.

2:15 Senatori republikan Scott rizgjidhet në Florida, kufizon opsionet e demokratëve për të mbajtur shumicën

Republikani Rick Scott ka fituar rizgjedhjen si senator i Floridës, tha Associated Press, duke bllokuar demokratët nga një fitore e mërzitur në shtetin gjithnjë e më republikan që mund t’i kishte ndihmuar ata të ruanin shumicën e tyre në dhomën e sipërme të Kongresit.

02:02: Dalin projeksionet, Trump kryeson me 105 vota elektorale dhe udhëheq në Georgia, Harris 72, prin në Karolinën e Veriut

1:58 Gara për Senatin, Bernie Sanders pritet të rizgjidhet në Vermont

Bernie Sanders parashikohet të fitojë garën e tij për Senatin në Vermont, sipas partnerit tonë të lajmeve amerikane CBS. Progresmeni veteran i ka shërbyer shtetit si i pavarur që nga viti 2007. Ai u bë i njohur pasi kërkoi pa sukses nominimin presidencial demokrat përpara zgjedhjeve të vitit 2016 dhe është një figurë popullore në të majtën e politikës amerikane.

01:56 Probleme me makineritë e votimit në Iowa, shtëpia e 100 mijë amerikanëve/ Parashikohen vonesa në raportimin e rezultateve

Në qarkun Story të Iowa-s Qendrore, shtëpia e rreth 100,000 njerëzve dhe qyteti i Ames, makinat e votimit në disa zona nuk funksionuan, duke parashikuar vonesa të mundshme në raportimin e rezultateve.

1:33 Pjesëmarrja në zgjedhjet e SHBA/ Analiza në CNN: Rënie në krahasim me vitin 2020! Në 1876 votuan 83% e amerikanëve

Ka pasur disa pretendime të guximshme për një pjesëmarrje rekord në disa shtete kyçe , duke përfshirë Georgian dhe Michigan. Në përgjithësi, duke shkuar në Ditën e Zgjedhjeve, pjesëmarrja e hershme dhe me postë ishte në fakt në rënie në krahasim me vitin 2020, megjithëse pritej që më shumë njerëz të votonin në fillim të atij viti pandemik sipas CNN.

01:31: Trump kryeson, republikani 23 ndërsa demokratja Harris 3

Donald Trump arrin në 23 vota elektorale, Kamala Harris 3. Kandidati republikan kryeson lehtë në Georgia.

00:46 Kërcënime për bombë/ Pezullohet votimi në disa qendra në Georgia, zgjatet orari i procesit

Kërcënimet për bombë u raportuan në pesë qendra votimi në kontenë DeKalb të Georgias si dhe në dy vende të tjera që nuk janë qendra votimi, sipas një njoftimi për shtyp nga qarku.

00:36: Zgjedhjet në SHBA/ Numërohen votat e para në Kentucky dhe Indiana, ja kush kryeson

Ka nisur numërimi i fletëve të para të votimit, pas mbylljes së disa qendrave votimi në në Kentucky dhe Indiana. Në numërimin e rreth 2% të votave në Kentucky, Harris ka marrë 32.8! ndërsa Trump 66.1%. Ndërkohë në numërimin e rreth 5% në Indiana, Harris ka 37.3% të votave, ndërsa Trump 61.4%.

00:12: Përfundon votimi në disa pjesë të Kentucky dhe Indiana, mbyllen qendrat e para të votimit në SHBA

Vendvotimet e para janë mbyllur në Shtetet e Bashkuara, me mbylljen e votimit në shumicën e qarqeve të Indianas dhe në gjysmën lindore të Kentucky.

Votimi do të përfundojë në pjesën tjetër të dy shteteve në orën 19:00 me orën lokale, kohë në të cilën do të përfundojë edhe në një pjesë të vogël të shteteve të tjera, përfshirë shtetin Georgia.

23:40 “Mashtrim masiv”, Policia e Philadelphias reagon pas postimit të Trump: Nuk ka asnjë problem me votimin

Departamenti i Policisë së Filadelfias i tha CNN se nuk ishin në dijeni të asaj që Trump po i referohej në një postim të Truth Social duke pretenduar “mashtrim masiv” dhe nuk dinin për ndonjë problem me votimin që kërkonte një përgjigje të zbatimit të ligjit.

23:40: “1 milion dollarë dhuratë”, votuesit e Arizonës ngrenë padi për mashtrim civil kundër Musk

Një votuese e regjistruar në Arizona paditi Elon Musk dhe super PAC-në e tij pro-Trump në gjykatën federale të martën, duke i akuzuar ata për mashtrim për dhurimin e tyre të përditshëm prej 1 milion dollarësh.

Paditësja, Jacqueline McAferty, nënshkroi peticionin e Musk më 20 tetor, pasi Musk tha se fituesit do të zgjidheshin “rastësisht” nga grupi i njerëzve që nënshkruan peticionin e tij në mbështetje të Kushtetutës.

Por avokatët e Musk thanë të hënën në një procedurë të veçantë gjyqësore se fituesit nuk u zgjodhën “rastësisht” dhe në vend të kësaj u zgjodhën bazuar në përshtatshmërinë e tyre për të promovuar super PAC-në pro-Trump.

23:33: Sondazhet e para/ Cilat janë tre shtyllat kryesore për amerikanët? Demokracia kryeson për votuesit e Harris, ekonomia për ata të Trump

Kanë nisur publikimet e para të exit poll-eve, teksa një e treta e njerëzve e kanë cilësuar gjendjen e demokracisë si çështjen më të rëndësishme kur vendosin se për kë të votojnë si president.Ekonomia renditet e dyta, me tre në dhjetë zgjedhës që e kanë zgjedhur atë, sipas këtyre të dhënave paraprake.

Aborti dhe emigracioni ishin çështjet e radhës më të rëndësishme dhe politika e jashtme ishte opsioni më pak i zgjedhur.

23:16 Kandidatja republikane për Senatin që mohoi zgjedhjet e kaluara: Do ta pranoj rezultatin

Kari Lake, kandidatja republikane për Senatin në Arizona, thotë se ajo do të “pranojë rezultatet e zgjedhjeve”. Duke folur për shtypin, ajo thotë se ka disa “shqetësime”, por është punuar për të parandaluar problemet.

21:31 Kërcënimet me bomba në qendrat e votimit, FBI reagim zyrtar: E kanë origjinën nga Rusia

FBI tha të martën se kërcënimet me bomba në vendet e votimit në disa shtete duket se kanë origjinën nga domenet ruse në email. FBI vuri në dukje se asnjë nuk ishte përcaktuar të ishte kërcënim i besueshëm.

“FBI është në dijeni të kërcënimeve me bomba në vendet e votimit në disa shtete, shumë prej të cilave duket se kanë origjinën nga domenet ruse të postës elektronike. Asnjë nga kërcënimet nuk është përcaktuar të jetë i besueshëm deri më tani”, thuhet në deklaratën e agjencisë.

19:59 “Komplot vrasjeje ndaj Donald Trump”, FBI arreston dy persona në Michigan për kërcënime zgjedhore

Agjentët e FBI-së kanë arrestuar dy persona në Michigan për kërcënime të lidhura me zgjedhjet, sipas The Detroit News. Media me bazë në Michigan thotë se një i dyshuar ishte i lidhur me një komplot vrasjeje që synonte Donald Trump.

Isaac Sissel dyshohet se postoi në Reddit me emrin e përdoruesit “ShootUpTrumpRally” dhe që atëherë u ka thënë hetuesve se beson se “çdo gjë do të ishte më mirë nëse Trump do të kishte vdekur”.

19:25 “Mos fol për këtë”, Trump i shmanget pyetjes për abortin pas votimit në Florida

Florida është në mesin e 10 shteteve amerikane që votojnë për aksesin ndaj abortit. Votuesit po peshojnë nëse duhet të anulojnë ndalimin e abortit gjashtë-javor që aktualisht është në fuqi këtu dhe të zgjerojnë aksesin deri në pikën e qëndrueshmërisë së fetusit, që është rreth 24 javë të shtatzënisë.

Donald Trump u pyet se si votoi për këtë çështje pasi hodhi votën e tij në Florida. “Vetëm ndalo së foluri për këtë”, u përgjigj ai.

19:18 Nis procesi i numërimit në qarkun kryesor të Xhorxhias, rezultatet priten nga momenti në moment

Një nga qarqet etnikisht më të larmishme në pjesën jugperëndimore të Shteteve të Bashkuara do të jetë mes atyre që do të njoftojnë të parat rezultatet paraprake në zgjedhjet kombëtare mbrëmjen e së martës.

Në qarkun Gwinnett të Xhorxhias ka filluar procesi i numërimit të votave me postë dhe atyre të hershme. Rezultatet do të publikohen në momentin e mbylljes së qendrave të votimit në 7 të mbrëmjes.

18:56 “Kujdes nga aktorët e huaj”, Michigan paralajmëron votuesit: Po përdorin çdo lloj forme për të ndërhyrë në procesin zgjedhor

Sekretarja e Shtetit në Michigan, Jocelyn Benson po paralajmëron votuesit që të jenë të kujdesshëm ndaj “aktorëve të huaj të këqij” që do të përpiqen të shpërqendrojnë nga procesi i sigurt zgjedhor, duke thënë gjithashtu se zyrtarët nuk kanë parë asnjë provë ndërhyrjeje. “Mos u dorëzoni”, tha Benson në një konferencë shtypi të martën. “Ne e dimë se ata do të përdorin të gjitha llojet e dezinformatave dhe taktikave të tjera sot dhe në ditët në vijim për të krijuar kaos, konfuzion, frikë dhe mbjellin farat e dyshimit për atë që është një proces zgjedhor shumë i qartë, transparent dhe i sigurt.”

18:39 Sekretari i shtetit në Xhorxhia: Kërcënimet e rreme me bombë ishin me origjinë ruse

Sekretari i Shtetit të Xhorxhias, Brad Raffensperger u tha gazetarëve të martën se kërcënimet e rreme që ndërprenë për një kohë të shkurtër votimin në dy qendra votimi e kanë origjinën nga Rusia.

“Dëgjuam disa kërcënime që ishin me origjinë ruse,” tha Raffensperger, duke shtuar se “në interes të sigurisë publike, ne gjithmonë kemi situatën nën monitorim dhe do të vazhdojmë të jemi shumë të përgjegjshëm kur të dëgjojmë për gjëra të tilla. .”

Sekretari nuk shtjelloi se si saktësisht zyrtarët shtetërorë përcaktuan se kërcënimet me bombë vinin nga Rusia.

17:55 I shoqëruar nga Melania, ish-president Donald Trump voton në Florida: Ndihem i sigurt, po ecim shumë mirë



Donald Trump dhe gruaja e tij Melania kanë votuar në Qendrën Rekreative Mandel në Palm Beach, Florida.

I veshur me kapelën e tij të kuqe, ai foli për mediat, duke u shprehur se ishte i sigurt që do të fitonte zgjedhjet dhe se do ishin shumë në avantazh në krahasim me demokratët.

“Ndihem shumë i sigurt…dhe duket se republikanët janë shfaqur të fuqishëm. Kam dëgjuar se po ecim shumë mirë”, tha ish-presidenti.

17:44 Zgjedhjet për Amerikën dhe botën! Pse votimi i sotëm ndikon jo vetëm në SHBA, por në mbarë globin

Gara presidenciale po ndiqet me vëmendje në mbarë botën, sepse rezultati i zgjedhjeve do të jetë i rëndësishëm për të ardhmen e mbështetjes amerikane për Ukrainën, angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj aleancave të saj globale dhe luftën kundër udhëheqësve autokratë të botës.

Kamala Harris është zotuar të vazhdojë mbështetjen për Kievin në luftën kundër Rusisë, e cila në vitin 2022 filloi një sulm në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës. Ish-Presidenti Trump ka kritikuar ashpër Ukrainën, ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka sugjeruar se ai do ta inkurajonte Rusinë të sulmonte aleatët amerikanë të NATO-s, që nuk i përmbushin detyrimet financiare në fushën e mbrojtjes.

17:22 FOTO-GALERI/ Amerika voton në zgjedhjet e 2024

17:11 Tensione të larta në SHBA, frikë se si njerëzit mund të reagojnë ndaj rezultatit! Në cilat shtete priten trazira civile

Ekziston gjithashtu një frikë se si njerëzit mund të reagojnë ndaj rezultatit. Garda Kombëtare e SHBA është në gatishmëri në shtetin Uashington, Oregon dhe Nevada në rast të trazirave civile. Dhe barriera sigurie janë ngritur jashtë Shtëpisë së Bardhë dhe vendeve të tjera në kryeqytetin amerikan.

Votuesit thonë se janë të lodhur nga kjo fushatë e trazuar dhe duan që ajo të përfundojë – por janë gjithashtu të shqetësuar për atë që mund të ndodhë më pas. Tensioni po rritet në këtë komb thellësisht të ndarë, i cili është gati të marrë një vendim kritik.

16:00 “Ta bëjmë Amerikën madhështore përsëri”, vjen reagimi i parë i Trump për zgjedhjet: Demokratët komunistë duan që ju…

“Sot është zyrtarisht DITA E ZGJEDHJEVE! Kjo do të jetë dita më e rëndësishme në historinë amerikane.

Entuziazmi i votuesve është për tejet i lartë, sepse njerëzit duan të ‘Bëjnë Amerikën të Madhështore Përsëri’. Kjo do të thotë se radhët do të jenë të gjata!

Unë kam nevojë që ju të dorëzoni votën tuaj pa marrë parasysh sa kohë do të marrë. QËNDRONI NË RADHË!

Demokratët radikalë komunistë duan që ju të mblidhni gjërat dhe të shkoni në shtëpi.

Së bashku, ne do të kemi një fitore të jashtëzakonshme dhe do të ‘BËJMË AMERIKËN TË MADHËSHTORE PËRSËRI’!”, shkruan Trump në postimin e tij në “X”.

15:57 Në garë për nënpresident të SHBA-ve, JD Vance hedh votën e tij në Ohio

Kandidati republikan për zëvendëspresident, JD Vance hodhi votën e tij personalisht këtë mëngjes në qendrën e tij të votimit në Cincinnati.

Senatori u shfaq buzëqeshur teksa mbërriti në Kishën e Shën Antonit të Padovës për të votuar me gruan e tij, Usha, dhe fëmijët e tyre.

“Unë votova! Shpresojmë që të shkojë po aq mirë për mua dhe Presidentin Trump, siç shkoi për mua disa vjet më parë në shtetin e Ohios.”, tha Vance para gazetarëve.

15:42 Europa, jo e tëra me Harris/ Orban pret fitoren e Trump: Kam bërë gati shishen e shampanjës

Mbështetja evropiane për Harrisin dhe nervozizmi ndaj Trumpit nuk janë universale. Viktor Orban, kryeministri nacionalist i Hungarisë, ka qenë një udhëtar i shpeshtë përtej Atlantikut, jo në Shtëpinë e Bardhë të Bidenit, por në rezidencën e Trumpit në Mar-a-Lago.

15:27 Donald Trump apo Kamala Harris? Ja kë zgjedhin shqiptarët/ Dibra shkon me republikanin, Berati mbështet demokraten

Zgjedhjet e 5 nëntorit në SHBA do të vendosin se cili prej dy kandidatëve, Donald Trump apo Kamala Harris, do të drejtojë Shtëpinë e Bardhë për 4 vitet e ardhshme. Rezultati pritet me interes në mbarë botën por cili do të ishte një president më i mirë sipas shqiptarëve?

15:07 SHBA voton/ “Economist”: Kamala Harris në epërsi, probabiliteti për të fituar është rritur në 56%

Vlerësimi i fundit i Economist i jep një epërsi demokrates Kamala Harris, ku beteja mes dy gladiatorëve vendoset nga dallime shumë të vogla.

Sipas transmetimit të fundit të rrjetit të rezultatit të zgjedhjeve në SHBA, Harris mban një epërsi të ngushtë, me probabilitetin e fitores që është rritur nga 50% në 56%.

14:22 Frikë në SHBA, amerikanët presin sërish dhunë politike pas rezultatit të zgjedhjeve

Katër vjet më parë, Donald Trump kundërshtoi rezultatet e zgjedhjeve, duke pretenduar mashtrim në shtete kyçe si Xhorxhia dhe Pensilvania. Me votimet që tashmë kanë filluar, shumë amerikanë janë të shqetësuar se vendi mund të shohë përsëri dhunë politike.

14:20 Betejë për çdo votë në shtatë shtete/ Projeksioni i CNN: Harris e nis me 226 vota, Trump 219. Rruga drejt shifrës “270”

Sipas CNN, demokratja e nis me 226 vota garën, ndërsa kundërshtari i saj politik, Trump e nis me 219. Pra siç shihet, Harris është në një avantash relativisht të madh ndaj ish-presidentit republikan.

Shtetet e lëkundura janë Nevada, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Arizona, Georgia dhe Karolina e Verit, ku në hartë janë në ngjyrë të verdhë.

Shtetet që pritet të fitojë Kamala Harris janë: Washington, Oregon, California, Minnesota, Illinos, Colorado, Neë Mexico, Virginia, Neë York, Maine, Neë Hampshire, Vermont, Massachusetts, Coneccticut, Neë Jersey, Delaëare, Maryland, Hawai.

Ndërsa në shtete e tjera pritet të marrë më shumë vota Donald Trump.

13:56 “Shpërndava një video pa konfirmuar burimet”, influencuesi pro-Trump tregon për CNN: Agjenti rus më dha 100 dollarë për…

Një influencues amerikan i mediave sociale tha se ai ishte paguar 100 dollarë nga një propagandist pro-Kremlinit për të postuar një video të rreme të emigrantëve nga Haiti që pretendonin se votonin në zgjedhjet presidenciale të SHBA.

Pagesa ishte një nga disa që ai kishte marrë nga propagandisti, një agjent i regjistruar rus, për të postuar në mediat sociale në prag të zgjedhjeve.

13:26 Fillojnë lëkundjet e para në zgjedhje, probleme për makineritë e votimit në shtetin e “flaktë” republikan

Makineritë e votimit kanë pasur probleme teknike në Indiana, sipas asaj që raportohet nga lajmet e fundit. Vendvotimet u hapën siç ishte planifikuar, në orën 6 të mëngjesit me orën lokale, por radhët e njerëzve po krijohen ndërsa stafi përpiqet të zgjidhë problemin.

12:58 Amerikanët zgjedhin presidentin e ardhshëm të SHBA-së, hapen qendrat e votimit në një prej shteteve të lëkundura

Më shumë qendra votimesh janë hapur, këtë herë në Ohio, Virxhinia Perëndimore dhe Karolinën e Veriut. Kjo do të thotë se gjithsej 11 shtete amerikane po mirëpresin votuesit.

11:52 Parashikimi i “Nostradamusit të Ballkanit” që tronditi SHBA-në: Donald Trump do shurdhohet dhe do vdesë nga një…

Ngjarja dramatike në një tubim të Donald Trump në Pensilvani, ku ish-presidenti mbeti i plagosur në vesh, ka ripërtërirë interesin për parashikimet e frikshme të Baba Vanga, një e moshuar e verbër nga Bullgaria, e cila dikur kishte parathënë se jeta e ish-presidentit amerikan do të ishte në rrezik.

Pavarësisht se vdiq në vitin 1996, profecitë e saj vazhdojnë të intrigojnë dhe alarmojnë shumë njerëz. Ndër parashikimet e saj të shumta, Vanga kishte parashikuar se jetët e Vladimir Putin dhe Donald Trump ishin në rrezik.

11:33 Hapen qendrat e votimit në Vermont, kush prej kandidatëve shihet fitues në këtë shtet

Qendrat e para të votimit janë hapur në Vermont, ku është e mundur të votohet që në orën 5 të mëngjesit me orën lokale. Kohët e votimit ndryshojnë sipas shtetit dhe në disa zona kohore.

11:17 Nisin votimet në SHBA, ja kur pritet të shpallet fituesi i zgjedhjeve presidenciale

Votimet në SHBA kanë filluar, me amerikanët që do të zgjedhin presidentin e tyre të ardhshëm.

Në këtë moment, BBC ka shkruar një artikull për të rikujtuar dhe një herë se si funksionon mënyra për të shpallur fituesin dhe kur pritet të merret vesh presidenti i ardhshëm i SHBA-së.

11:15 Mbështeti publikisht Kamala Harris, Taylor Swift thirrje amerikanëve: Të martën janë zgjedhjet dhe ky është shansi i fundit për të votuar!

Këngëtarja dhe fituesja e disa çmimeve Grammy i ka kujtuar amerikanëve që të votojnë.

“Të martën janë zgjedhjet në SHBA dhe shansi juaj i fundit për të votuar”, tha Swift, në një postim në rrjetin social Instagram, ku numëron 283 milionë ndjekës.

10:45 Në garë edhe fati i luftës me Rusinë, Ukraina pret me “ankth” rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SHBA

Ndërsa Amerika shkon në zgjedhje, ushtria ukrainase, e cila është varur aq shumë nga madhështia e Uashingtonit, përballet me luftën më të ashpër të pushtimit rus deri më tani, duke humbur territorin në lindje me ritmin më të shpejtë që kur vetë Kievi u kërcënua.

Vendosja e mijëra trupave të Koresë së Veriut ka injektuar një komponent të ri shpërthyes të konfliktit, me Moskën gjithnjë e më të sigurt për ndihmën nga aleatët e saj të huaj.

10:25 Zgjedhjet në SHBA/ Kush janë të famshmit që mbështesin Trump dhe Harris?

Demokratët kanë gëzuar prej kohësh një avantazh të famshëm, i cili është rritur vetëm gjatë ngritjes së republikanit Donald Trump në politikë. Megjithatë, siç tregoi fushata e Hillary Clinton në 2016, fuqia e yjeve nuk është gjithmonë e mjaftueshme.

10:22 Çfarë ndodh ditën e zgjedhjeve në SHBA dhe më pas/ Përse shumica e votave nuk mjafton për të fituar automatikisht?

Maratonë zgjedhore në SHBA: Këtë 5 nëntor votohet në shtetin më të fuqishëm në botë. Nuk bëhet fjalë vetëm për presidentin e ardhshëm, por edhe për anëtarët e Kongresit. Sondazhet parashikojnë një garë kokë më kokë mes Kamala Harris (Demokratët) dhe Donald Trump (Republikanët). DW u përgjigjet pyetjeve më të rëndësishme rreth procesit zgjedhor.

9:23 Analiza: Frika e NATO-s nga kthimi i Trump dhe shpresat tek Harris

Përvojat e pakëndshme nga mandati i parë i Trumpit janë ende të pranishme në NATO. Frika nga një mandat tjetër brenda aleancës është e madhe. Çfarë mund të ndodhë? Katër vjet më parë, shumë diplomatë dhe zyrtarë ushtarakë ndjeheshin të lehtësuar pas rezultateve. Vitet e Trumpitmë në fund mbaruan, që ishte një ndjenjë lehtësimi e përhapur në selinë e NATO-s. Katër vjet me radhë kreu i vendit më të rëndësishëm të NATO-s ishte i paparashikueshëm me lëvizjet e tija arbitrare.

09:33 Shtatë shtetet që do të vendosin fatin e zgjedhjeve, ja kë nxjerrin fitues sondazhet e fundit

Trump po garon për herë të tretë, pasi humbi zgjedhjet më 2020 ndaj presidentit aktual, Joe Biden, i cili u tërhoq nga gara presidenciale në korrik pasi sondazhet treguan se ai kishte pasur një paraqitje të dobët gjatë debatit me Trumpin dhe kishte shqetësime lidhur me moshën e tij.

Teksa vetëm pak orë na ndajnë nga zgjedhjet presidenciale të SHBA-së, gara vazhdon të jetë tepër e ngushtë mes Kamala Harris dhe Donald Trump. Në sondazhin e fundit të BBC, tregohet një udhëheqje e Trump në katër nga shtatë shtetet që pritet të vendosin fatin e zgjedhjeve. Siç ka qenë rasti për javët e fundit, avantazhet në secilën prej tyre janë shumë të vogla për të thënë në mënyrë efektive se kush është përpara, veçanërisht kur merret parasysh një diferencë gabimi prej rreth tre deri në katër pikë përqindjeje.

8:12 Masa të rrepta për zgjedhjet në SHBA/ Pas tensioneve në 2020, dronë dhe snajperë në gatishmëri për të mbrojtur numëruesit e votave në Arizona

Gardh i trashë hekuri i zi, detektorë metalikë dhe roje të armatosura të sigurisë. Siguria në këtë qendër ku punëtorët numërojnë fletët e votimit pasqyron atë që mund të shihni në një aeroport – apo edhe në një burg. Dhe, nëse është e nevojshme, ekzistojnë plane për të forcuar më tej sigurinë duke përfshirë dronët, oficerët me kalë dhe snajperët e policisë në çati, sipas BBC.

7:43 Kërcënoi se do t’i vinte bombën qendrës së votimit/ Arrestohet punonjësi i sondazhit për zgjedhjet në SHBA, letra e rreme që shkroi

Një punonjës i sondazhit në Gjeorgia u arrestua për postimin e një letre kërcënuese – që dyshohet se synonte kolegët e tij. Nicholas Wimbish, 25 vjeç, nga Milledgeville, Georgia u përfshi në një “zënkë verbale” me një votues më 16 tetor, sipas një deklarate nga prokurorët federalë sipas Reuters. Të nesërmen, Wimbish i dërgoi një letër mbikëqyrësit të zgjedhjeve të qarkut që ishte hartuar për t’u dukur sikur vinte nga i njëjti votues, thanë prokurorët.

7:13 Harris dhe Trump fushatë 48 km larg njëri-tjetrit në Pensilvani. Ish-Presidenti: Fitorja këtu na jep shumicën në gjithë vendin. Kandidatja demokrate: Vota juaj, vendimtare

Nënpresidentja Kamala Harris dhe ish-Presidenti Donald Trump mbajtën fjalimet e tyre të fundit para votuesve të hënën në të njëjtën pjesë të Pensilvanisë, afërsisht në të njëjtën kohë, duke kaluar ditën e fundit të fushatës presidenciale në një shtet që mund të jetë vendimtar në zgjedhjet e 5 nëntorit. Dy kandidatët mbajtën tubime elektorale në këndin juglindor të Pensilvanisë. Zoti Trump bëri fushatë në Reding, rreth 48 kilometra larg qytetit të Allentaunit, ku demokratja Harris mbajti një fjalim rreth gjysmë ore më vonë.

07:00 Amerikanët zgjedhin sot mes Harrisit dhe Trumpit

Qytetarët amerikanë më 5 nëntor votojnë për zgjedhjet historike presidenciale, për të cilat votuesit janë të ndarë në nivel vendi, por edhe në shtatë shtete kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin mes ish-presidentit republikan, Donald Trump, dhe nënpresidentes demokrate, Kamala Harris.

Qendrat e votimit nisin të hapen nga ora 05:00 (11:00 sipas kohës lokale në Kosovë) në disa shtete lindore dhe votimet do të vazhdojnë në mbarë vendin, përfshirë në Alaskë dhe Havai, deri në orët e mbrëmjes në shtetet që gjenden në perëndim të Shteteve të Bashkuara.

Rezultati i kësaj gare të ngushtë nuk pritet të dihet për ditë të tëra në disa shtete sikurse Pensilvani, ku numërimi i votave me postë është proces më i ngadalshëm. Dalja në zgjedhje pritet të jetë e lartë, sipas Byrosë së Regjistrimit.

Mbrëmjen e 4 nëntorit zyrtarët federalë zgjedhorë paralajmëruan se me një garë kaq të ngushtë, Rusia dhe Irani po intensifikojnë fushatat e tyre të ndikimit me synimin që të ndjellin përçarje në mesin e votuesve amerikanë me qëllim që të nxitet dhunë ndaj zyrtarëve zgjedhorë, pas një fushate të ashpër.

Trump po garon për herë të tretë, pasi humbi zgjedhjet më 2020 ndaj presidentit aktual, Joe Biden, i cili u tërhoq nga gara presidenciale në korrik pasi sondazhet treguan se ai kishte pasur një paraqitje të dobët gjatë debatit me Trumpin dhe kishte shqetësime lidhur me moshën e tij.

Zëvendësimi i tij nga radhët e demokratëve, Harris, nëse zgjidhet do të bëhej gruaja e parë presidente e SHBA-së dhe personi i parë me prejardhje nga Azia Jugore. Trump do të bëhej presidenti i dytë në histori që do të fitonte mandat presidencial në mënyrë jo të njëpasnjëshme. I vetmi president që e kishte bërë këtë ishte Grover Cleveland, në fund të shekullit 19-të. Harris, 60-vjeçare, e ka paraqitur veten si ndryshim brezash nga Bideni, 81 vjeç, dhe Trumpi 78 vjeç. Ajo ka shprehur mbështetjen e saj për të drejtën e abortit pas vendimit të vitit 2022 të Gjykatës Supreme që i dha fund të drejtës kushtetuese për abort. Ajo po ashtu e ka cilësuar Trumpin si rrezik për demokracinë dhe ka përmendur rolin e tij në sulmin e 6 janarit ndaj ndërtesës së Kongresit amerikan dhe refuzimit që të pranojë humbjen nga Bideni më 2020.

Trump ka përdorur thirrjet e tij populiste për të përçuar mesazhin se gjatë mandatit të dytë ai do të bëjë më shumë për të përmirësuar ekonominë, për të frenuar valën e migrantëve që hyjnë në SHBA dhe ka thënë se do të ishte më i ashpër kundër kundërshtarëve të shtetit, sikurse Kina. Rezultati i zgjedhjeve amerikane mund të prekë Ukrainën më shumë se çdo vend tjetër i huaj. Kandidatët kanë dy qëndrime shumë të ndryshme sa i përket mbështetjes për Ukrainën, mbrojtja e së cilës kundër trupave pushtuese ruse varet shumë nga mbështetja ushtarake, financiare dhe diplomatike që i jep SHBA-ja.

Harris ka thënë se ajo do të vazhdojë politikën e Bidenit për të ndihmuar Ukrainën, duke shprehur dëshirën që ta shohë të mposhtur Rusinë.

Trump ka vënë në pikëpyetje mbështetjen amerikane për Ukrainën, duke thënë se Evropa duhet ta bartë pjesën më të madhe të barrës së mbështetjes të Ukrainës kundër pushtimit të nisur nga Rusia, dhe po ashtu e ka vënë në dyshim të ardhmen e NATO-s.

Dy kandidatët presidencialë kanë tentuar që në ditët e fundit të fushatës të fitojnë sa më shumë mbështetje dhe secili prej tyre e kanë portretizuar veten si vendimtar për të ardhmen e Amerikës.

Më 4 nëntor, Harris qëndroi në Pensivlani, ku 19 votat zgjedhore janë të rëndësishme në mesin e shteteve kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin e Kolegjit Zgjedhor.

“A jeni gati për ta bërë këtë?”, u tha Harris mbështetësve të saj në Skranton, duke qëndruar para një mesazhi të madh ku shkruhej “Voto për Lirinë”.

Trump e nisi ditën e 4 nëntorit me një fushatë në Karolinën e Veriut, para se të merrte pjesë në dy tubime në Pensilvani dhe më pas e përmbylli fushatën në Miçigan.

“Nëse fitojmë Pensilvaninë, do t’i fitojmë zgjedhjet”, tha Trump.

Këto tri shtete së bashku me Viskonsinin, Xhorxhian, Arizonën dhe Nevadën janë shtetet që pritet të përcaktojnë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i SHBA-së. Sipas sistemit amerikan, nuk është vota popullore ajo që përcakton se kush do të jetë president, por Kolegji Zgjedhor prej 538 anëtarësh, në të cilin secili shtet ka një numër të përcaktuar paraprakisht të zgjedhësve, që është numër i barabartë me numrin e përfaqësuesve që shtetet kanë në Kongres.

Çdo shtet, me përjashtim të Nebraskës dhe Mejnin, ua japin votat në Kolegjin Zgjedhor kandidatit që ka më së shumti vota popullore në shtetin përkatës. Nëse Harris dhe Trump dështojnë të arrijnë shumicën prej 270 votash në Kolegjin Zgjedhor, Dhoma e re e Përfaqësuesve në janar do të zgjedhë presidentin dhe Senati i ri po ashtu do të zgjedhë nënpresidentin. Më shumë se 77 milionë votues veçse kanë votuar, por zgjedhjet e 5 nëntorit do të jenë test kritik se cili kandidat ka bërë punë më të mirë për të bindur mbështetësit e tyre që të votojnë. Harris veçse ka votuar përmes postës. Trump planifikon të votojë në Florida në ditën e zgjedhjeve./Top Channel