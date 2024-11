Më shumë se 450 policë dhe forca speciale morën pjesë në aksionin e ndërmarrë në disa vende herët në mëngjesin e së martës. Goditja erdhi pas muajsh hetimesh ndaj një grupi të dyshuar të së djathtës ekstreme që e quan veten “separatistët saksonë”. Ato ishin të përqendruara në landin gjerman lindor të Saksonisë.

Në një deklaratë shtypi, zyra e prokurorit federal në Karlsruhe justifikoi arrestimet duke folur për rrezikshmërinë e 15 deri në 20 anëtarëve. Grupi militant synonte të përgatitej për një ditë të supozuar X në lindje të Gjermanisë, në të cilën ai llogariste kolapsin e rendit shoqëror. “Në një rast të tillë, ky grup synonte të pushtonte me forcën e armëve zona në Saksoni dhe në rast nevoje edhe në lande të tjera federale lindore, për të krijuar një shtet dhe një shoqëri sipas modelit të nacionalsocializmit”. Grupi terrorist kishte planifikuar gjithashtu “të largonte grupet e padëshiruara të njerëzve nga zona përmes spastrimit etnik nëse ishte e nevojshme”.

Sipas autoriteteve të sigurisë, ideologjia e anëtarëve të supozuar karakterizohej nga “ide raciste, antisemite dhe pjesërisht apokaliptike”.

Stërvitje luftarake për luftime shtëpi më shtëpi

Që nga themelimi i saj në nëntor 2020, organizata thuhet se është përgatitur për një përmbysje të sistemit, ndër të tjera përmes trajnimeve të përsëritura paraushtarake me pajisje luftarake. Sipas Prokurorisë Federale, “në veçanti, u praktikuan luftime shtëpi më shtëpi, përdorimi i armëve të zjarrit, marshimet dhe patrullimet e natës dhe të detyruara”. Grupi ka marrë gjithashtu pajisje ushtarake, të tilla si kostume kamuflazhi, helmeta luftarake, maska gazi dhe jelekë mbrojtës.

Ministrja e Brendshme gjermane Nancy Faeser shpjegoi në platformën online X se arrestimet qenë një sukses i zbulimit të hershëm nga ana e shërbimit të fshehtë të brendshëm të Gjermanisë, të Zyrës Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës: “Që ishin zhvilluar trajnime për përdorimin e armëve dhe blerjen e pajisjeve ushtarake tregojnë se sa të rrezikshëm janë këta ekstremistë të djathtë”, deklaroi politikania socialdemokrate.

Sipas hetimeve nga disa media gjermane, të paktën tre nga të arrestuarit besohet se kanë lidhje me partinë Alternativa për Gjermaninë (AfD). Njëri prej tyre është politikani lokal sakson Kurt H., i cili është pjesë e këshillit bashkiak të Grimmas për AfD-në dhenë kryesnë e qarkut të partisë së tij.

Revista e lajmeve Spiegel raporton se arrestimi i tij thuhet se çoi në një shkëmbim zjarri. Sipas raportit, Kurt H. ka rrëmbyer një armë. Rrjedha e saktë e ngjarjeve është e paqartë. Sipas informacioneve të ARD-Hauptstadtstudio dhe SWR, H. me sa duket u përpoq të barrikadohej brenda. Raportohet se një njësi speciale e policisë qëlloi më pas një të shtënë paralajmëruese – edhe për shkak se vetë H. thuhet se kishte një armë në dorë. H. u arrestua menjëherë më pas, por thuhet se kishte një plagë me armë zjarri në mjekër. Hetuesit po studiojnë nëse kjo plagë është shkaktuar nga një e shtënë e policisë apo nga arma e të dyshuarit. Për këtë arsye, politikani i AfD u shtrua në spital. Mesa duket jeta e tij nuk ka qenë në asnjë moment në rrezik.

Me sa duket, ai kishte tërhequr vëmendjen në të kaluarën për afërsinë e tij me rrjetet e ekstremit të djathtë: sipas hetimeve të gazetës “tageszeitung”, ai me sa duket mori pjesë në verën e vitit 2024 në një festival të ashtuquajtur të kthimit të diellit, në të cilin u nderua SS vrastare e diktaturës nacionalsocialiste të Adolf Hitlerit. Në festë me sa duket morën pjesë edhe njerëz të afërt me liderët e AfD-së, Björn Höcke dhe Maximilian Krah.

Politikanët e AfD-së janë në shenjestër të autoriteteve gjermane të drejtësisë dhe sigurisë: aktualisht po zhvillohet një gjyq në Frankfurt am Main kundër një grupi të Reichsbürger që dyshohet se kishte planifikuar një grusht shteti. Ish-deputetja në Bundestag e AfD-së, Birgit Malsack-Winkelmann është në gjyq sepse dyshohet si mbështetëse e organizatës. Ish-gjyqtarja ndodhet aktualisht gjithashtu në paraburgim.

Politikanët e AfD: në mënyrë të përsëritur në shënjestrën e drejtësisë

Deputeti bavarez i AfD-së, Daniel Halemba po hetohet për nxitje të popullit dhe për dyshime për pastrim parash, shtrëngim në grup dhe dëmtim të pronës.

Dhe në vitin 2024, një nga politikanët më me ndikim të AfD-së, presidenti i AfD në landin e Tyringenit, Björn Höcke, u dënua dy herë me gjoba të rënda për përdorimin e sloganit të organizatës famëkeqe SA, nga koha e diktaturës nacionalsocialiste, në fjalimet e fushatës zgjedhore.

Arrestimi i fundit i politikanit sakson të AfD vjen ndërsa Gjermania debaton mundësinë e ndalimit të AfD. Shumë deputetë të Bundestagut nga parti të ndryshme janë duke përgatitur kërkesën përkatëse për një procedurë të mundshme para Gjykatës Kushtetuese Federale.