Tre persona janë lënduar në aksidentin që ka ndodhur sot rreth orës katër të mëngjesit në autostradën Tetovë-Shkup.

“Në aksident kanë mare pjesë dy makina, njëra me targa të Strumicës dhe një tjetër me targa të Tetovës. Pas aksidentit vozitësi nga Strumica ka marrë lëndime të rënda trupore derisa ata të cilët kanë qenë në veturën me targa të Tetovës, kanë marrë vetëm lëndime të lehta trupore”, kështu njoftoi zëdhënësi i SPB-Tetovë, Marjan Josifovski.

Tre të lënduarit janë dërguar në Qendrën Klinike të Tetovës, ndërsa zyrtarë policorë të SPB-Tetovë kanë dale në vendngjarje dhe kanë kryer hetime.