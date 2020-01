Për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, qytetarët do të mund të shohin luanët e bardhë në Kopshtin Zoologjik në Shkup. Drejtori i Kopshtit Zoologjik, Gjorgji Galetankovski njoftoi se gjatë ditës së djeshme ka mbërritur luanesha e bardhë me emrin Bella, ndërsa nesër nga Franca pritet të arrijë edhe luani i bardhë me emrin Qak./Alsat