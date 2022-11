Ngjyrat janë një pjesë integrale e botës sonë. Si rezultat, përveç që e zbukurojnë, ato dëshmojnë edhe për një lidhje midis asaj që përfaqësojnë, funksioneve shoqërore dhe vlerave morale të individit. Ky test psikologjik bazohet në faktin që simbolika e tyre është e tillë që shumë njerëz e kanë thelluar kuptimin e dimensionit të tyre bazuar në faktorë të tillë si kohërat, vendet ose kulturat. Ky përfaqësim i ngjyrave ndryshon në bazë të përvojave personale, sistemit arsimor dhe besimeve kulturore, të rrënjosura tek të gjithë. Bëjeni këtë test psikologjik dhe zgjidhni një nga këto katër dyer me ngjyra për të zbuluar personalitetin tuaj!

Zgjidhni në fotografinë më poshtë një prej katër dyerve:

Dera portokalli

Ngjyra e atyre që rrezikojnë dhe që e jetojnë jetën në maksimum! Tifozë të sporteve me kontakt dhe emocioneve të forta, ata janë vazhdimisht në kërkim të nxitimit të adrenalinës dhe përfshihen në çdo aktivitet që kontribuon për këtë. Ata janë dinamikë dhe energjikë dhe pozitiviteti dhe gjendja e mirë e tyre janë ngjitëse! Ata janë njerëz të sigurt dhe të vendosur që kanë forcë emocionuese mbresëlënëse.

Dera jeshile

Besnikëria, dhembshuria dhe cilësitë e mëdha njerëzore janë përparësia e atyre që zgjedhin jeshilen. Të gjallëruar nga pyetjet ekzistenciale filozofike, ato lulëzojnë në kërkime intelektuale dhe fusha shkencore. Kjo i përgjigjet etjes së tyre të pakonkurueshme për dije dhe kuriozitetit të tyre konstruktiv. Ata janë njerëz vetëmohues që kujdesen për mirëqenien e të tjerëve dhe që i japin gjithçka nga vetja njerëzve që duan. Ata i lënë nevojat e tyre të fundit për të favorizuar pjesën tjetër të botës.

Dera e artë

Njerëzit që veçanërisht e duan ngjyrën e artë shkëlqejnë prej karizmës së personalitetit të tyre. Ata kanë dhuntinë që t’i lehtësojnë të tjerët dhe t’i bëjnë ata të ndjehen të vlerësuar. Respekti, ngrohtësia dhe miqësia janë tiparet e personazheve që i përcaktojnë ato. Vizioni i tyre shumë pozitiv dhe i orientuar drejt jetës për suksesin i tërheq ata me energji të ngjashme dhe i projekton në mjedise që aspirojnë të njëjtin nivel suksesi.

Dera blu

Blu është ngjyra e preferuar e individëve të qetë, me një temperament të qetë, larg çdo impulsiviteti. Ata janë ndërmjetës nga natyra që kërkojnë vazhdimisht paqe rreth tyre. Ata i urrejnë konfliktet dhe marrin kohën që të zgjedhin me kujdes fjalët e tyre sepse i dinë pasojat. Ato janë me origjinalitet të madh, janë të lidhur fort me vlerat e familjes dhe marrin përgjegjësitë e tyre me zemër. / Meb.al