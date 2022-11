Në një kohë krize ekonomike, çfarë mund të jetë më e jashtëzakonshme se një superjaht? Sigurisht, një terajaht – një emër që u jepet anijeve edhe më të mëdha se super, mega dhe gigajaht.

Varka e fundit luksoze që doli në treg është Pangeos – e quajtur sipas Pangea, një superkontinent që ekzistonte rreth 335 milionë vjet më parë. Dhe nëse ato duken si shifra të mëdha, prisni derisa të dëgjoni se sa dollarë do të nevojiten për ta ndërtuar atë: 8 miliardë euro, sipas projektuesve Lazzarini.

Nuk është çudi që është kaq e shtrenjtë kur kjo, nëse financohet, do të bëhet struktura më e madhe lundruese e ndërtuar ndonjëherë. Duket më tepër si strofulla e zuzarit të Bondit, ajo do të shtrihet 550 metra e gjatë dhe 610 metra e gjerë, raporton cnn.

Një “qytet lundrues” i plotë sipas Lazzarinit, jahti do të ketë hapësirë për hotele, qendra tregtare, parqe dhe madje edhe porte për anije dhe aeroplanë më të vegjël për t’i çuar mysafirët atje me stil. Dhe stili do të ketë, duke pasur parasysh se ka formë si një breshkë tera.

Do të merrte një vend të veçantë për ta ndërtuar gjithashtu – një që nuk ekziston aktualisht. Dizajnerët kanë paraqitur Arabinë Saudite si një vend. Rreth një kilometër katror det do të duhet të gërmohet dhe të ndërtohet një digë rrethore përpara se të fillojë ndërtimi. Dizajnerët kanë caktuar një hapësirë në Portin e Mbretit Abdullah, 130 kilometra në veri të Jeddah si vendndodhje ideale.

I ndarë në blloqe si një qytet aktual, Pangeos ka një port dhe sheshin kryesor, nga i cili ngrihen ndërtesa të tjera. Një zonë e quajtur si “predha e sipërme”, e rrethuar nga hapësira kopshtesh, do të vepronte si një vend uljeje për aeroplannët.

Poshtë hapësirës së jetesës do të ishin 30 mijë “qeliza” të cilat do ta mbanin strukturën në këmbë. Bodrumi do të ishte prej çeliku. Do të kishte një rrymë masive 30 metra ose 98 këmbë dhe do të ishte në gjendje të lundronte me një shpejtësi prej pesë nyjesh – megjithëse “krahët” do të merrnin energji nga tërheqja dhe dallgët që thyheshin kundër anijes. Çatia do të kishte panele diellore për të furnizuar jahtin.

Në vend që të operonte jashtë një porti të caktuar ose të kishte një itinerar të caktuar, breshka e tera thjesht do të lundronte përreth, duke e bërë udhëtimin destinacion. Përsëri, perfekt për një horr Bond.

Lazzarini shpreson se ndërtimi mund të fillojë në vitin 2033, me një kohë ndërtimi prej tetë vjetësh.

Ekziston një iniciativë crowdfunding e cila ju lejon të blini gjithçka nga një biletë hyrje virtuale (16 dollarë) në një apartament VIP (169 dollarë) nëpërmjet NFT. Kjo është për një apartament virtual, sigurisht – por nëse doni të blini një të vërtetë, mund t’i vendosni ato para për një depozitë për gjënë e vërtetë.