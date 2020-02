Gjiganti i teknologjisë, kompania Samsung, ka lansuar mbrëmë telefonin e shumëpritur Samsung Galaxy (S20, S20+ dhe S20 Ultra). Telefonin që pritet të bëjë revolucion në industrinë e telefonave të mençur, mund ta keni në duar ende pa dal në shitje, duke e porositur paraprakisht (pre-order) në Gjirafa50.com, dyqanin më të madh online të teknologjisë në vend. Por cilat janë karakteristikat që e bëjnë revolucionar Samsung Galaxy S20?

Kamera

Një nga pikat më të forta të këtij telefoni padyshim se është kamera. Samsung Galaxy S20 do ta ndryshojë fotografinë dhe videon përgjithmonë. Me 4 kamera të vendosura prapa, ky telefon ju lejon që të incizoni video si një profesionist në rezolucionin 8K, që nënkupton rezolucion 4 herë më të madh apo kualitativ se UHD dhe 16 herë më të madh se FHD. Rezolucioni tejet i lartë 108MP (mega piksel), ju mundëson të vëreni edhe detajet më të vogla në fotografinë tuaj. Po ashtu, revolucion tjetër i kamerës padyshim është edhe zmadhimi apo “zoom-i”. Zmadhimi Optik Hibrid 10 i modelit S20 Ultra, ju mundëson të zmadhoni objektin e fotografisë suaj, deri në 100 herë. Ndërkohë, nëse dëshironi të fotografoni apo incizoni natën, Samsung ka përditësuar modalitetin e natës, duke trefishuar madhësinë e sensorit, dhe duke ju mundësuar të bëni video natën, që duken jashtëzakonisht mirë.

Ekrani

Pikë tjetër shumë e fortë e këtij telefoni është ekrani. Me Samsung Galaxy, shikimi me kualitet kinemaje 8K është në pëllëmbën e dorës suaj. Kornizat e ekranit janë shtyrë, dhe nuk ka asnjë pjesë të sipërme, përveç kamerës së përparme. Niveli i ngritur i rifreskimit të ekranit 120Hz, ju mundëson që të keni përvojë fantastike gjatë luajtjes me video-lojëra, apo shikimit të filmave tuaj të preferuar. Ekrani po ashtu është i krijuar që të parandalojë lodhjen e syve tuaj dhe shqetësimeve të gjumit, duke pakësuar dritën blu pa sakrifikuar ngjyrën.

Hapësira e memories

Koha kur jeni detyruar të fshini foto apo video për shkak të hapësirës së limituar të memories, tani do të jetë e shkuar. Të tre modelet e telefonave Galaxy (S20, S20+, dhe S20), vijnë me hapësirë masive, thuajse për 750.000 fotografi, apo 500 filma me metrazh të gjatë. Kjo hapësirë masive mund të zgjerohet edhe më tutje me një kartë microSD deri në 1.5TB.

Procesori

Ky telefon është tejet i shpejtë falë procesorit 7nm, deri në 16GB RAM. Tani do të keni mundësinë të luani lojëra apo të hapni aplikacionet tuaja të preferuara shumë më shpejtë.

Bateria

Bateria e këtij telefoni është 10% më e fuqishme se e modeleve të tyre paraardhës. Bateria 5000mAh e këtij telefoni, përpos që zgjat më shumë se 24 orë, është inteligjente dhe i përshtatet zakoneve të përdorimit tuaj, duke kursyer kështu energji, për të qëndruar më gjatë. Baterinë e telefonit, po ashtu mund ta mbushni me “Fast Wireless Charging 2.0”.

Këto janë vetëm disa nga karakteristikat që e bëjnë këtë telefon revolucionar.

