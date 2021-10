Kryetari aktual i Gostivarit, Arben Taravari, po feston fitoren e tij të dytë në Gostivar. Ai tha se në këtë raund të dytë udhëheq me më shumë se 5 mijë vota dhe në mënyrë ironike ka thirrur kryetarin e BDI-së, Ali Ahmetin, për një raund të tretë ku ai do të fitonte me mbi 10 mijë vota. Ndër të tjera ai tha se mazhoranca e tanishme ka humbur të gjitha qytet kryesore të vendit dhe prandaj nga nesër do të kërkojë zgjedhja të reja parlamentare.