Sipas të dhënave të Alsatit, në Dibër do të ketë edhe një raund të dytë, pasi në rivotimin e sotëm si raund i parë nuk ka arritur askush nga kandidatët të fitojë. Prandaj, pas dy javësh do të rivotohet sërish. Në rivotimin e sotëm udhëheq kandidati i Aleancës për Shqiptarët, BEKIM POCESTA me 49,29%, kurs kandidati i BDI-së, HEKURAN DUKA ka marrë 49,29%, dhe kandidati i PDSH-së, PETRIT KLENJA 0,46%.