Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, së bashku me përfaqësuesit e Komisionit për listën pozitive sot do të mbajë konferencë për media me rastin e vendosjes së barnave të reja në listën pozitive, informojnë nga ministria përkatëse.

“Mendoj se është një hap i madh përpara, nëntë barna të reja, ndërsa në 15 vitet e fundit është futur vetëm një medikament, kështu që ju garantoj se do të ketë barna të reja, së shpejti do të ulemi me Komisionin dhe do të shohim se çfarë janë mundësitë dhe nevojat”, u përgjigj Taravari ditë më parë në pyetjen e gazetarëve.

I pyetur për atë se pacientë të onkologjisë janë të pakënaqur me rishikimin e listës pozitive dhe kërkojnë që të përfshihen në rishikimin e radhës, ai tha se pas gjashtë muajsh do të duhet të ketë një rishikim tjetër.